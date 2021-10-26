Что нужно иметь дома на случай COVID-19: советы врача

Одной только аптечки при коронавирусе недостаточно

В Украине за последнее время в больницу с коронавирусом попадают более 5000 человек в сутки, а заполненность коек с кислородом уменьшается с каждым днем. В связи с этим врачи советуют запасаться необходимыми лекарствами на случай COVID-19 и еще некоторыми вещами.

Как сообщил доктор Тарас Жиравецкий, домашнюю аптечку на время пандемии коронавируса необходимо наполнить жаропонижающими препаратами, однако это еще не все.

Список того, что нужно иметь дома на случай заболевания COVID-19:

Аптечка с жаропонижающими Пульсоксиметр. Телефон семейного врача. Контакт медсестры, которая при необходимости может выполнить назначение врача на дому. Тонометр для тех, у кого проблемы с давлением. Глюкометр с полосками у кого проблемы с глюкозой. Небольшой запас финансов, потому что вероятно у вас будут затраты на лечение. Контакты знакомых или родственников, которые смогут помочь с продуктами или лекарствами в случае необходимости. Внутреннее спокойствие! Телефоны волонтеров с концентраторами, которые подсказывают в комментариях или знание где взять концентратор и желательно на 10 литров.

Кроме того, Жиравецкий отметил, что в большинстве городов Украины больницы уже почти заполнены пациентами с коронавирусом, а ежедневная госпитализация 5000 человек равна 25 больницам.

"Пациенты не выздоравливают за день, а где взять еще 25 больниц на следующий день, когда места закончатся. В каждой области ежедневно нужно будет открывать по 1 больнице! Если госпитализации увеличатся до 7000-8000 в сутки, увеличится потребность еще больше и, конечно же, потребность в лекарствах, кислороде и медиках! Готовы ли мы к такому сценарию — вопрос риторический…", — резюмировал врач.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие области попали в "красную" зону и кто оказался в шаге от локдауна.