Врач рассказал, как "помолодел" коронавирус и помогает ли вакцина

По словам врача, койки в больницах заполняются мгновенно

В Украине врачи заметили, что этой осенью молодые люди стали чаще болеть коронавирусом в тяжелой форме. Но вакцинированных в реанимациях – нет. Об этом сказал в беседе с "Телеграфом" кандидат медицинских наук, врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

По словам медика, весной коронавирус набирал обороты в течение 1-1,5 месяца, то есть за этот период в больницах заполнялись все места. Тогда как этой осенью – койки занимаются молниеносно, буквально за неделю.

Кроме того, эпидемиолог говорит об изменении возраста болеющих.

"Осенью 2021 года ковид значительно "помолодел", в частности, если мы говорим о тяжелых формах. Если раньше в реанимацию преимущественно попадали 70-60-летние, то на сегодняшний день это уже и 40, и 30, и даже 19-летние", — рассказал Александрин.

При этом, медик отметил, что вакцинированных в реанимациях нет.

Вместе с тем врач акцентирует на высоком показателе летальности среди заболевших ковидом в нашей стране. Как известно, Украине держатся в лидерах по заболеваемости, а также по смертности среди стран и Европы, и мира.

Читайте также: Категория Здоровье Опознать "Дельту": какие симптомы характерны для коронавируса Коронавирусом в Украине болеет более 400 тысяч человек.

Напомним, в четверг, 4 ноября, в Украине зафиксировали очередной ковидный антирекорд. Число заболевших за сутки приближается к 30 тысячам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что наиболее спокойная обстановка с коронавирусом складывается в Кропивницком и Херсоне, а вот хуже всего показатели демонстрируют Днепр, Одесса, Харьков, Житомир и Киев.