Нужно иметь дома: врач рассказал, что нужно знать о пульсоксиметре при COVID-19

Пользоваться этим прибором нужно правильно

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в осведомленность граждан о ряде медицинских приборов. Не стал исключением и пульсоксиметр – гаджет для измерения уровня кислорода в крови, который особенно ценится при лечении COVID-19 и стал необходимостью для домашней аптечки.

Как отметил врач Тарас Жиравецкий в собственном Telegram-канале, пульсоксиметром нужно пользоваться правильно.

Так, измерение кислорода в крови с помощью пульсоксиметра следует проводить в теплом помещении и на теплых руках. Если вы видите непонятное падение показателей сатурации, то следует перемерить кислород еще раз.

Также врач советует, в случае если что-то с показателями неверно, включить видео и зафиксировать замеры, чтобы отправить их врачу и он мог убедиться, все ли вы сделали правильно.

Жиравецкий отмечает, что уровень кислорода в крови можно мерить на нескольких пальцах и важно не путать показатель пульса с показателем сатурации.

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Важно! Этот материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение о здоровье должно быть согласовано с вашим врачом.