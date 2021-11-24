Укр

Врач объяснил, почему смертность от COVID-19 в Украине зашкаливает и что с этим делать

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Сергей Дубров о вакцинации в Украине Новость обновлена 24 ноября 2021, 10:40
Сергей Дубров о вакцинации в Украине

По словам врача, снизить уровень госпитализаций и смертности от COVID-19 может вакцинация

В Украине фиксируют высокие показатели смертности от коронавируса, что вызывает беспокойство не только в обществе, но и у врачей. Последние указывают, что существенно снизить летальность от COVID-19 может только массовая вакцинация.

Об этом заявил завкафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Сергей Дубров в комментарии Telegram-каналу "Коронавирус инфо".

По его словам, уровень смертности от коронавируса напрямую зависит от уровня вакцинации населения. В частности, если посмотреть на опыт Израиля или других европейских стран, где вакцинировано более 60% населения, то можно увидеть, что смертность от короны там существенно меньше, чем в Украине (у нас прививки сделали менее 30% граждан).

Дубров также привел пример Великобритании, где прирост новых больных коронавирусом существенен, но при этом уровень смертности низок. Из этого следует вывод, что вакцинация значительно снижает уровень госпитализаций и смертности.

Врач отметил, что в первые две волны коронавируса в Украине количество летальных исходов почти не отличалось от европейских стран, а значит, разница в смертности по состоянию на эту волну COVID-19 объясняется лишь уровнем вакцинации.

Ранее "Телеграф" сообщал, чем объясняется массовая смертность от коронавируса в Украине и как с этим бороться.

Также мы писали, что в Минздраве расставили все точки над "і" в вопросе, умирают ли украинцы после прививки от COVID-19.

  • Важно! Этот материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение о здоровье должно быть согласовано с вашим врачом.
Теги:
#Украина #Смертность #Врач #Коронавирус #Covid-19
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