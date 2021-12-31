Укр

В ВОЗ ожидают появления новых штаммов коронавируса в 2022 году, но есть и хорошие новости

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Острая стадия пандемии может закончиться в 2022 году
Острая стадия пандемии может закончиться в 2022 году

ВОЗ планирует к лету закончить вакцинацию 70% населения Земли.

Всемирная организация здравоохранения ожидает, что вскоре мир столкнется с новыми штаммами коронавируса и не исключают, что они будут устойчивы к современным вакцинам.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он подчеркивает, что в таком случае производителям придется разрабатывать новые препараты для борьбы с распространением инфекции. Кроме того, глава организации не исключает, что вакцин на всех не хватит.

Вместе с тем он говорит, что сохраняет оптимизм и убежден, что уже в 2022 году человечество пройдет острую стадию пандемии и сможет сфокусировать внимание на усилении безопасности здравоохранения.

Стоит отметить, что в ВОЗ ожидают, что 70% населения Земли пройдет полный курс иммунизации от коронавируса до лета 2022 года.

Как сообщалось ранее, европейские ученые обнаружили, что новый штамм "Омикрон" зачастую протекает в гораздо более легкой форме, чем "Дельта". Из-за большей заразности нового штамма все еще много людей попадают в больницы, однако сроки госпитализации сократились с недель до считанных дней. Кроме того, все меньше пациентов требуют подключения к ИВЛ.

Однако в Британии высказывают предположения, что для сохранения иммунитета повторную вакцинацию надо будет проводить каждый год.

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Теги:
#ВОЗ #Коронавирус #Тедрос Адханом Гебрейесус #Covid-19
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