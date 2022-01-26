В Украине зарегистрировали инновационные таблетки от коронавируса: что о них нужно знать

Минздрав для начала планирует закупить 300 тысяч курсов этого препарата.

Борьба с пандемией коронавируса в Украине все еще продолжается и в помощь врачам Министерство здравоохранения одобрило для экстренного применения препарат под названием "Молнупиравир". Отмечается, что он действенен при лечении лиц из групп риска.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

Как сообщил первый заместитель главы министерства Александр Комарида, в планах Минздрава закупить около 300 тысяч курсов препарата "Молнупиравир", который будут использоваться для лечения коронавируса. Лекарство помогает обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой.

Известно, что министерство уже завершило регистрацию препарата и ждет первые партии.

Что такое "Молнупиравир"?

По данным Минздрава, Молнупиравир — лекарственный препарат, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, и так предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Выпускается он в форме таблеток, поэтому особых требований к хранению нет и его удобно принимать. В мире эти таблетки от COVID-19 применяют, если пациент имеет избыточный вес, возраст старше 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.

Добавим, что сейчас в Украине этот препарат отсутствует, а его поставки ожидаются в ближайшее время. Купить Молнупиравир в аптеках, соответственно, также невозможно. Да и появится ли препарат в открытой продаже после первых поступлений в страну или его просто развезут в больницы в регионах — вопрос открытый.

Напомним, что Молнупиравир – это первый одобренный в мире препарат от коронавируса, который лечит недуг на ранних стадиях. А первые исследования показали, что этот препарат уменьшает риск попасть в больницу вдвое.