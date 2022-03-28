Как о себе позаботиться, если проблемы с сердцем: Минздрав дал советы на время войны
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Стоит быть на связи с врачом и контролировать остатки лекарств
Из-за войны украинцы находятся в состоянии постоянного стресса. Такое состояние может провоцировать обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний.
Минздрав опубликовал информацию, как позаботиться о своем сердце в условиях войны.
Что делать, если есть сердечно-сосудистые заболевания:
- Будьте на связи с врачом. Заранее узнайте контакты семейного врача или регистратуры заведения.
- Контролируйте давление и общее состояние. Придерживайтесь процедур, которые были в мирной жизни: измеряйте давление и уровень сахара в крови (если имеете диабет).
- Продолжайте принимать все лекарства, которые назначил врач.
- Придерживайтесь здорового образа жизни. Откажитесь от вредных привычек, придерживайтесь здорового питания и режима сна.
- Контролируйте остатки лекарств, чтобы вовремя получить рецепт. Новый рецепт можно получить не раньше чем за 7 дней (если срок лечения в предыдущем рецепте составлял свыше 21 день). Если срок меньший за 21 день, то рецепт можно получить за 3 дня.
Кроме того, Минздрав объяснил, при каких симптомах инфаркта или инсульта необходимо обращаться за медпомощью.
О том, как оказывать домедицинскую помощь в условиях военного положения "Телеграф" писал ранее.
Также Минздрав рассказывал, как правильно обрабатывать колотую, резаную или огнестрельную раны конечностей.
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Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.
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