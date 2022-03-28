Укр

Как о себе позаботиться, если проблемы с сердцем: Минздрав дал советы на время войны

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
100
Сердце нужно беречь в любых условиях Новость обновлена 28 марта 2022, 22:03
Сердце нужно беречь в любых условиях

Стоит быть на связи с врачом и контролировать остатки лекарств

Из-за войны украинцы находятся в состоянии постоянного стресса. Такое состояние может провоцировать обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний.

Минздрав опубликовал информацию, как позаботиться о своем сердце в условиях войны.

Что делать, если есть сердечно-сосудистые заболевания:

  • Будьте на связи с врачом. Заранее узнайте контакты семейного врача или регистратуры заведения.
  • Контролируйте давление и общее состояние. Придерживайтесь процедур, которые были в мирной жизни: измеряйте давление и уровень сахара в крови (если имеете диабет).
  • Продолжайте принимать все лекарства, которые назначил врач.
  • Придерживайтесь здорового образа жизни. Откажитесь от вредных привычек, придерживайтесь здорового питания и режима сна.
  • Контролируйте остатки лекарств, чтобы вовремя получить рецепт. Новый рецепт можно получить не раньше чем за 7 дней (если срок лечения в предыдущем рецепте составлял свыше 21 день). Если срок меньший за 21 день, то рецепт можно получить за 3 дня.

Кроме того, Минздрав объяснил, при каких симптомах инфаркта или инсульта необходимо обращаться за медпомощью.

Симптомы и признаки инфаркта/инстульта
Симптомы и признаки инфаркта/инстульта

О том, как оказывать домедицинскую помощь в условиях военного положения "Телеграф" писал ранее.

Также Минздрав рассказывал, как правильно обрабатывать колотую, резаную или огнестрельную раны конечностей.

Info Icon

Важно: любая информация медицинской тематики, размещенная на сайте Телеграф, носит информационный характер и не является рекомендацией.
Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.

Теги:
#Здоровье #Сердце #Инсульт #Инфаркт #Сердечно-сосудистые заболевания
Роман Абрамович
Политика
В Bellingcat заявили, что членов переговорной группы все же отравили, среди них – Абрамович
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Роман Абрамович
В Bellingcat заявили, что членов переговорной группы все же отравили, среди них – Абрамович
Дата публикации
Категория
Крымский полуостров Москве предлагают взять в аренду
У Эрдогана предложили неожиданную идею насчет Донбасса и Крыма - Daily Mail
Дата публикации
Категория
Начальник ГУР Кирилл Буданов
Источники в Кремле помогают украинской разведке: генерал Буданов привел пример
Дата публикации
Категория
Страны G7 не будут платить рф за газ в рублях
Страны G7 отфутболили путина с его газовой хитростью
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 28 марта
Война — день 33: Украина перешла в контрнаступление, но россияне продолжают стрелять по городам ракетами