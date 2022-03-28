Как о себе позаботиться, если проблемы с сердцем: Минздрав дал советы на время войны

Стоит быть на связи с врачом и контролировать остатки лекарств

Из-за войны украинцы находятся в состоянии постоянного стресса. Такое состояние может провоцировать обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний.

Минздрав опубликовал информацию, как позаботиться о своем сердце в условиях войны.

Что делать, если есть сердечно-сосудистые заболевания:

Будьте на связи с врачом. Заранее узнайте контакты семейного врача или регистратуры заведения.

Заранее узнайте контакты семейного врача или регистратуры заведения. Контролируйте давление и общее состояние. Придерживайтесь процедур, которые были в мирной жизни: измеряйте давление и уровень сахара в крови (если имеете диабет).

Придерживайтесь процедур, которые были в мирной жизни: измеряйте давление и уровень сахара в крови (если имеете диабет). Продолжайте принимать все лекарства, которые назначил врач.

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Придерживайтесь здорового образа жизни. Откажитесь от вредных привычек, придерживайтесь здорового питания и режима сна.

Откажитесь от вредных привычек, придерживайтесь здорового питания и режима сна. Контролируйте остатки лекарств, чтобы вовремя получить рецепт. Новый рецепт можно получить не раньше чем за 7 дней (если срок лечения в предыдущем рецепте составлял свыше 21 день). Если срок меньший за 21 день, то рецепт можно получить за 3 дня.

Кроме того, Минздрав объяснил, при каких симптомах инфаркта или инсульта необходимо обращаться за медпомощью.

Симптомы и признаки инфаркта/инстульта

О том, как оказывать домедицинскую помощь в условиях военного положения "Телеграф" писал ранее.

Также Минздрав рассказывал, как правильно обрабатывать колотую, резаную или огнестрельную раны конечностей.