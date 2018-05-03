Белый — это не скучно или 30 отличных идей для летнего маникюра в белом цвете.

Белый цвет всегда считался признакомом чисты, а когда ка кне летом хочется. Процесс создания маникюра поистине творческое занятие, да и к тому же на просторах интернета можно найти множество разнообразных идей, которые не только радуют глаз, но и мотивируют повторить их на своих ногтях. А летом, когда всё вокруг бушует яркими красками, хочется внести в свой облик ещё больше жизнерадостности. Что, как не весёлый и позитивный маникюр может сделать это лучше? Тем более что сами фрукты подсказывают нам идеи для очередного шедевра на ногтях.