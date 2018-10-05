Мода 2019: основные модные тенденции женской одежды (Фото)

Молодых модниц и зрелых женщин интересуют вопросы накануне предстоящего модного 2019 года - какова же будет мода, тенденции и модные веяния в новом сезоне, какой фасон и цвет будут актуальными?

Мы уже с вами давно привыкли и не удивляемся тому, насколько быстро меняется современная мода, как одно модное направление, по сути, не успев, как следует прижиться, быстро устаревает, а его сменяет другое.

Как говорится - не успел оглянуться, а твой совсем еще недавно гардероб считался модным, а сегодня уже, как ни печально, стал устарелым и ты совершенно не в модном тренде и нужно срочно что-то предпринимать.

Мировые дизайнеры к грядущему сезону, как и во все времена стремятся угодить женщинам, и как можно раньше определить модные тенденции предстоящего сезона, чтобы дать возможность модницам всего мира заранее пополнить свой гардероб и быть полностью готовыми к новому сезону. Так происходит и перед модным сезоном предстоящего года.

Показы известных мировых брендов проходят постоянно, а оставили они неоднозначные впечатление о моде следующего сезона. Такого сочетания современных стилистических направлений, фактур палитры и цветов давно уже не наблюдалось.

Модельеры достаточно легко маневрируют от элегантного и любимого многими ретро стиля, до немного сурового миллитари. Восхитила и необыкновенная игра красок будущего сезона, в котором интересно комбинируются контрастные цвета и принты.

Мода 2019 года - что нового в женской моде?

О главных тенденциях женской моды грядущего 2019 года, в первую очередь можно судить по дизайнерским показам, которые мы наблюдали в течение прошлого года. Это как бы основные наброски к модным трендам будущего сезона, но по ним можно догадаться, какая мода будет превалировать на мировых подиумах. А пока, чтобы как-то подготовиться к будущему сезону, мы с вами вместе прикинем, что же мы с вами будем носить в будущем году.

Многие мировые бренды, чуть ли не каждый сезон обыгрывают одни и те же мотивы, и они в какой-то момент становятся попросту их визитной карточкой. Можно привести ряд примеров - у Дольче и Габбаны это их знаменитое черное и красное кружево, у Антонио Берарди – объемный крой и выразительные асимметричные детали, у Шанель – клетчатое букле.

Но всякий раз все это преподносится к новому сезону в абсолютно новом ракурсе. Плюс еще предлагается что-то принципиально новое, то, что, к примеру, будет модным в будущем году.

На данный момент о модных тенденциях предстоящего 2019 года можно сказать единственное то, что они во многом будут опираться в большей мере на классический стиль. На вторых и третьих ролях, по всей видимости, будут стили оверсайз и милитари.

Актуальной останется в будущем сезоне и одежда объемного кроя, которая эффектно сочетается с классикой. А нарастающее влияние стиля милитари просматривается в деталях кройки и отделки, как и в цветовых решениях, где популярным будет расцветка хаки.

Если вы готовы вносить поправки в свой модный гардероб на будущий сезон, то, вполне возможно мы вам поможем, а наши рекомендации и наблюдения пригодятся вам.

Мода 2019 года - женское пальто

Элегантное пальто в обязательном порядке должно занять в женском гардеробе достойное место, согласитесь, элегантное и модное пальто не заменит никакая куртка. У вас стройная фигура, чем вы и городитесь, тогда остановите свой выбор в пользу приталенной модели из кашемира, как у известного модельера Антонио Берарди.

Это в чистом виде минимализм – на таком пальто нет карманов, пояса, манжета и других отвлекающих деталей. Даже застежка на таком пальто – и та скрыта, а воротник выполнен неброской стойкой.

Мода 2019 года - шубы

Длинные шубы хоть медленно, но зато уверенно уступают в популярности место более коротким шубам, у которых свои преимущества, ведь легки, удобны, практичны и комфортны в носке. В шубке длиной до колена, женщине будет удобнее, чем в длинной шубе.

Лаконичные короткие модели смотрятся не менее роскошно, чем привычные шубы в пол. Безупречный крой коротких шуб, оригинальная фактура натурального меха и изысканные цвета, согласитесь – ничего другого коротким шубам на модный сезон и не нужно.

Всем тем модницам, кто мечтает о новой шубке, стоило бы присмотреться к предложениям модельеров в стиле оверсайз, такие модели шубы подойдут для любой женской фигуры.

Эти шубы предложены Эмилио Пуччи и Кристиано Бурани, как популярными будут и шубы кейпы, как у Хлои.

Эта модель эффектно смотрится, хотя согреться в ней в лютый мороз вряд ли можно, она скорее выполняет декоративные функции.

Мода 2019 года - женские плащи

Предложенные образцы модных плащей на будущий сезон, являются прямой стилизацией под старинные кейпы и пелерины. Силуэт плаща в большей степени тяготеет к трапеции, главным образом, объемной, рукава заменили прорезями.

Предлагаемые плащи будут хорошо сидеть на стройных фигурах. Носить их предлагается с узкими брюками и обувью на высоком каблуке. Символом данного направления, может служить представленный Антонио Берарди серый плащ с оборками.

Достаточно демократичными выглядят и представленные кожаные плащи, у которых есть своя изюминка.

Так, Боттега Венета предлагает сочетание розового цвета плаща с прямым кроем, рукава же должны быть укорочены.

Мода 2019 года - женские куртки

Женская куртка – вещь очень удобная и практичная, и многие предпочитают другой верхней одежде именно куртку. Так, как именно дизайнеры собираются в предстоящем году придерживаться этого принципа?

Сразу стоит отметить, что никого никто не ограничивает в предпочтениях курток. Желаете носить куртку бомбер, парки, пуховик в горнолыжном стиле или ветровку - нет вопросов, носите на здоровье! Приветствуется любой стиль куртки, только определите для себя, какие удобства вам необходимы в куртке.

Популярными будут и кожаные куртки в грядущем сезоне, причем во всех своих обличьях. Если говорить отдельно о кожаных куртках, то наиболее востребованными из-за своей популярности останутся косухи в байкерском или рокерском стиле.

Мода 2019 года - женские платья

Для модниц платье – больше, чем простая одежда.

Это ее сущность, можно сказать язык, на котором она заявляет о себе всему миру. В будущем модном сезоне платья могут рассказать об их хозяйке то, что она не против, примерить на себя образ хищницы – очень часто в модных показах на будущий год встречается леопардовый принт.

Интересно то, что аутентичным в платьях, предлагается только рисунок с леопардовыми пятнами. Расцветка же самого платья, может быть абсолютно разной – с бирюзовым, фиолетовым, розовым, оранжевым и другими цветами.

Универсальным в будущем сезоне обещает стать и такой тренд платьев, как плиссе. Плиссированные юбки, которые мы уже носили в прошлом, сменяются плиссированными платьями, пример смотрите от Кристиан Диор.

Ожидаются в 2019 году и возвращения в моду декорированных крупными бантами платьев. Вполне вероятно, что они им уступят по популярности платья «а-ля Пьеро» с длинными рукавами.

Мода 2019 года - женские брюки

В будущем модном сезоне 2019 года возвратятся в моду расклешенные женские брюки, причем в данных моделях клеш идет не от колена, а сразу от бедра. Трапециевидные силуэты в будущем году преобладают почти на всех показах, и брючный сегмент - не стал исключением. Выполнены такие брюки из плотных тканей, что необходимо для удержания устойчивой формы. Crosby Derek Lam, Alice + Olivia.

Узкие брюки также останутся пока еще модными, ведь их пока не придумали чем заменить. Хотя нотки разнообразия в их дизайн все-таки внесли, что можно увидеть, например, у Эмилио Пуччи, который посадил узкие брюки на низкую кокетку и дополнил помочами, так как на привычном комбинезоне.

Мода 2019 года - женские костюмы

Женский костюм в традиционном понимании выглядит следующим образом - брюки с юбкой, или же юбка плюс жакет или пиджак. Но в модном сезоне 2019 года от привычного понимания костюма можно будут отойти, ведь модельерами предлагается много абсолютно новых версий и сочетаний женского костюма.

Очень популярными станут двойки, где одним из элементов будет легкое укороченное пальто. Посмотреть, как выглядит такое пальто с сарафаном можно у Андреа Инконтри или пара от Валентино в предложенном его домом мини-платья и длинного пальто-накидки.

Большим спросом продолжат в будущем сезоне пользоваться и костюмы свободного покроя с удлиненными жакетами, с прямой юбкой как у Шанель или с брюками, как у Диан вон Фюрстенберг.

Мода 2019 года - женские сапоги

Обычные сапоги, хоть они удобные и красивые, - это уже не столь популярно и важно для модниц. Поэтому дизайнеры на будущий 2019 год и предлагают модели сапог с интригой. Сначала может показаться, что это вовсе и не сапоги, а какая-то новая обувь. Такой пример можно увидеть у Фенди - туфли с носками или гольфами.

Молния на таких сапогах служит не просто застежкой, а оригинальным декоративным элементом и перенесена на фасад сапога. Еще одно модное нововведение - украшение в виде длинных кистей из замши появилось на высоких сапогах ботфортах.

Мода 2019 года - модные женские туфли

Выразительные детали, характеризующие модные туфли сезона 2019 года - вертикальная перепонка, которая призвана соединить носовую часть туфлей с ремешком на щиколотке. Встречаются такие модели туфель у Эрдем и Джени Пекхем и других модных дизайнеров.

Актуальны останутся и замшевые туфли в виде изящных лодочек, как у Метью Вильямсон, как и туфли с открытым задником на толстом каблуке.

Мы уже привыкли и вовсе не удивленны тем модным тенденциям, которые насколько быстро меняются, как один модный тренд не успев, еще не следует прижиться, очень быстро устаревает, а на его место приходит другой. Мы не успеваем оглянуться, как совсем еще недавно наш модный гардероб, сегодня уже устарел и мы абсолютно не в модном тренде и нужно что-то срочно предпринимать.

Всех женщин, да впрочем, и мужчин, интересуют ряд вопросов накануне весенне-летнего и осенне-зимнего сезонов 2019 года - какова же будет мода, какие будут бренды актуальными, каковы тенденции и веяния, какой фасон и цвет будут популярными? На все вышеперечисленные вопросы мы и постарались ответить в данной статье.