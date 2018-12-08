Скачать
Суббота, 08.12.2018
Еврокоммссар обратился к РФ: Отпустите Сенцова получить премию Сахарова
Еврокоммссар обратился к РФ: Отпустите Сенцова получить премию Сахарова
&quot;Желтые жилеты&quot; сегодня вновь с протестами выйдут на улицы Парижа
"Желтые жилеты" сегодня вновь с протестами выйдут на улицы Парижа
Джима рассказала о смене гражданства
Джима рассказала о смене гражданства
Kepler в деталях заснял гибель звезды
Kepler в деталях заснял гибель звезды

Маникюр 2019: модные идеи дизайна ногтей на любой вкус (Фото)

Смотрите фото (35)
Маникюр 2019: модные идеи дизайна ногтей на любой вкус (Фото)
10:09 Сегодня Телеграф Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Красивые идеи маникюра с уникальным дизайном, который понравиться каждой девушке.

Очень часто появляется проблема выбора дизайна для маникюра! Ведь столько красивых идей, рисунков, видов маникюра, которые в тренде этой зимой. На носу уже Новый год - время корпоративов, где каждой красавице нужно появиться в идеальном образе, чтобы сразить всех наповал. Но знайте, что каждый образ строиться на мелочах!

Начните свой образ с выбора маникюра, идеи которого мы представили ниже:

Маникюр 2019: волшебные идеи зимнего маникюра (Фото)

Маникюр в синем цвете. 

А вот и праздничный дизайн - совушки. 

Маникюр на Новый год 2019: оригинальные идеи для новогоднего праздника

Идеи зимнего маникюра в нежных оттенках голубого и белого цветов. 

Шикарный новогодний вариант маникюра с лучшими атрибутами этого праздника - снеговиком и оленем. 

Маникюр 2019: интересные идеи маникюра с новогодней символикой (Фото)

Белый маникюр с желтыми блестками, который подойдет до золотого платья! 

Никогда не выйдет из моды французский маникюр, пример для Нового года: 

Яркий маникюр в красном цвете: 

Маникюр 2019: черно-красные ногтики порадуют вас своей изысканностью

Однотонное покрытие гель-лаком в бордовом цвете:

А вот вам и идеи для новогодних праздников: 

Маникюр 2019: идеи дизайна ногтей с главным символом Нового года 2019 - милыми свиньями

Шикарный тренд осени-зимы 2018 года года - маникюр с дымком! 

Красивый маникюр в нежных оттенках: 

А вот идея для Нового года: 

Бежевый маникюр с дизайном: 

Также можно порадовать свои коготки однотонным покрытием гель-лака. 

Маникюр 2019: лучшие идеи для маникюра на новогодний корпоратив

Яркий маникюр в оранжевом цвете. 

Маникюр в черном цвете или в темных оттенках, с дизайном или в однотонном покрытие:  

А вот и маникюр "космос". 

Темный оттенок бордового цвета. 

Серый маникюр с веткой. 

Надеемся вам понравились эти шикарные идеи маникюра и один из вариантов вы себе взяли на заметку. Берегите и радуйте себя и свои ручки красивым маникюром в виде рисунка, стразов, блесток, втирки или просто однотонного покрытия! 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (35)

Все по теме:

Мода, Ногти, Instagram, Фото, Идеи маникюра, Модный маникюр, Новогодний маникюр, Гель лак, Блестки, Стразы, Нежный маникюр, маникюр 2018, Темный маникюр, Маникюр с блестками, Фото маникюра, Дизайн маникюра, маникюр 2019, золотой маникюр, мода 2019, Серый маникюр, бордовый маникюр, Новый год 2019, маникюр в разных оттенках, маникюр на Новогодний корпоратив, маникюр в красном цвете, маникюр с стразами.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Ломаченко и Педраса сделали вес
03 Диетологи рассказали, как легко скинуть 7 кг за 10 дней
04 "Топ-модель по-украински" 2 сезон 15 выпуск: кто покинул проект на этой неделе (Видео)
05 "Слон и Моська": Ломаченко встретился с Порзингисом перед боем с Педрасой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Йеменские хуситы отвергли предложение правительства
Йеменские хуситы отвергли предложение правительства
Президент Украины подписал закон о госбюджете-2019
Президент Украины подписал закон о госбюджете-2019
Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
Погода на выходные: синоптики обещают дождь и мороз
Знаменитая американская модель шокировала сеть своей фигурой
Знаменитая американская модель шокировала сеть своей фигурой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь