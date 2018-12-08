Маникюр 2019: модные идеи дизайна ногтей на любой вкус (Фото)

Очень часто появляется проблема выбора дизайна для маникюра! Ведь столько красивых идей, рисунков, видов маникюра, которые в тренде этой зимой. На носу уже Новый год - время корпоративов, где каждой красавице нужно появиться в идеальном образе, чтобы сразить всех наповал. Но знайте, что каждый образ строиться на мелочах!
Начните свой образ с выбора маникюра, идеи которого мы представили ниже:
Маникюр в синем цвете.
А вот и праздничный дизайн - совушки.
Идеи зимнего маникюра в нежных оттенках голубого и белого цветов.
Шикарный новогодний вариант маникюра с лучшими атрибутами этого праздника - снеговиком и оленем.
Белый маникюр с желтыми блестками, который подойдет до золотого платья!
Никогда не выйдет из моды французский маникюр, пример для Нового года:
Яркий маникюр в красном цвете:
Однотонное покрытие гель-лаком в бордовом цвете:
А вот вам и идеи для новогодних праздников:
Шикарный тренд осени-зимы 2018 года года - маникюр с дымком!
Красивый маникюр в нежных оттенках:
А вот идея для Нового года:
Бежевый маникюр с дизайном:
Также можно порадовать свои коготки однотонным покрытием гель-лака.
Яркий маникюр в оранжевом цвете.
Маникюр в черном цвете или в темных оттенках, с дизайном или в однотонном покрытие:
А вот и маникюр "космос".
Темный оттенок бордового цвета.
Серый маникюр с веткой.
Надеемся вам понравились эти шикарные идеи маникюра и один из вариантов вы себе взяли на заметку. Берегите и радуйте себя и свои ручки красивым маникюром в виде рисунка, стразов, блесток, втирки или просто однотонного покрытия!