Маникюр 2019: модные идеи дизайна ногтей на любой вкус (Фото)

Новости шоу бизнеса: Красивые идеи маникюра с уникальным дизайном, который понравиться каждой девушке.

Очень часто появляется проблема выбора дизайна для маникюра! Ведь столько красивых идей, рисунков, видов маникюра, которые в тренде этой зимой. На носу уже Новый год - время корпоративов, где каждой красавице нужно появиться в идеальном образе, чтобы сразить всех наповал. Но знайте, что каждый образ строиться на мелочах!

Начните свой образ с выбора маникюра, идеи которого мы представили ниже:

Маникюр в синем цвете.

А вот и праздничный дизайн - совушки.

Идеи зимнего маникюра в нежных оттенках голубого и белого цветов.

Шикарный новогодний вариант маникюра с лучшими атрибутами этого праздника - снеговиком и оленем.

Белый маникюр с желтыми блестками, который подойдет до золотого платья!

Никогда не выйдет из моды французский маникюр, пример для Нового года:

Яркий маникюр в красном цвете:

Однотонное покрытие гель-лаком в бордовом цвете:

А вот вам и идеи для новогодних праздников:

Шикарный тренд осени-зимы 2018 года года - маникюр с дымком!

Красивый маникюр в нежных оттенках:

А вот идея для Нового года:

Бежевый маникюр с дизайном:

Также можно порадовать свои коготки однотонным покрытием гель-лака.

Яркий маникюр в оранжевом цвете.

Маникюр в черном цвете или в темных оттенках, с дизайном или в однотонном покрытие:

А вот и маникюр "космос".

Темный оттенок бордового цвета.

Серый маникюр с веткой.

Надеемся вам понравились эти шикарные идеи маникюра и один из вариантов вы себе взяли на заметку. Берегите и радуйте себя и свои ручки красивым маникюром в виде рисунка, стразов, блесток, втирки или просто однотонного покрытия!