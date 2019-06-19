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Среда, 19.06.2019
Педикюр 2019: стильные идеи с камифубуками для Ваших ножек(Фото)
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Педикюр 2019: стильные идеи с камифубуками для Ваших ножек(Фото)

Камифубуки это техника педикюра которая не требует практически никаких навыков, такой педикюр может сделать даже новичок, впервые взявший в руки гель-лак. Камифубуки похожи на маленькие разноцветные конфети, которые случайно приземлились на ваши ножки. Все что нужно сделать, аккуратно посыпать ими ноготки и покрыть сверху топом. Камифубуки бывают разного размера и даже формы. Классические камифубуки круглые, но встречаются также звездочки, сердечки и полосочки.
Фото: pixabay.com
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