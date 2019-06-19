Педикюр 2019: стильные идеи с камифубуками для Ваших ножек(Фото) Камифубуки это техника педикюра которая не требует практически никаких навыков, такой педикюр может сделать даже новичок, впервые взявший в руки гель-лак. Камифубуки похожи на маленькие разноцветные конфети, которые случайно приземлились на ваши ножки. Все что нужно сделать, аккуратно посыпать ими ноготки и покрыть сверху топом. Камифубуки бывают разного размера и даже формы. Классические камифубуки круглые, но встречаются также звездочки, сердечки и полосочки.