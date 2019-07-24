Педикюр 2019: стильные оттенки зеленого на ноготках (Фото) Педикюр в зеленых тонах может быть самым разным. Рассмотрим самые популярные виды. Цветы и другие растения, нарисованные на зеленом фоне, будут очень свежо и женственно выглядеть. Лучше использовать под рисунок только большой палец. Например, на нем можно нарисовать крупный цветок яркого красного, оранжевого или белого цвета, и тогда педикюр не будет выглядеть слишком зеленым. Вместо цветов, можно нарисовать веточку, кактус, листик, но если эти элементы предполагается рисовать в зеленом цвете, то фон лучше сменить. Например, можно выкрасить все ногти в зеленый цвет, один или два ногтя покрыть белой основой и изобразить на этом фоне зеленые декоративные элементы того же оттенка, что и ногти.