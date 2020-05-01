Что стоит учесть женщинам при организации гардероба: модные советы Андре Тана (Фото)

Новости шоу бизнеса:Известный украинский дизайнер опубликовал очередные модные советы, которые могут спасти гардероб каждой красавицы.

Всем модницам знакома ситуация, когда вещей вроде много, а носить нечего. Но решение у Андре Тана есть: нужно составить базовый гардероб и знать главное правило рационального подбора вещей на шопинге. Фэшн-секретом он поделился в Инстаграме.

"На один низ должен всегда быть три топы", - отметил Андре Тан поклонницам.

Дизайнер объяснил, что "низ" в его правиле - это брюки, юбки, шорты или джинсы. Такие вещи есть в каждом женской шкафу. Но, чтобы каждый раз выглядеть стильно и по-другому, нужно дополнить гардероб "топами" - футболками, майками, рубашками, свитерами, блузками. Ведь одна и та же юбка с различным топом будет создавать совершенно другой аутфит. Для наглядности Андре Тан предложил несколько фото.

Напомним, украинский модельер Андре Тан решил поделиться с модницами советами, чего не стоит надевать весной 2020 года.