Что стоит учесть женщинам при организации гардероба: модные советы Андре Тана (Фото)

Всем модницам знакома ситуация, когда вещей вроде много, а носить нечего. Но решение у Андре Тана есть: нужно составить базовый гардероб и знать главное правило рационального подбора вещей на шопинге. Фэшн-секретом он поделился в Инстаграме.
"На один низ должен всегда быть три топы", - отметил Андре Тан поклонницам.
Дизайнер объяснил, что "низ" в его правиле - это брюки, юбки, шорты или джинсы. Такие вещи есть в каждом женской шкафу. Но, чтобы каждый раз выглядеть стильно и по-другому, нужно дополнить гардероб "топами" - футболками, майками, рубашками, свитерами, блузками. Ведь одна и та же юбка с различным топом будет создавать совершенно другой аутфит. Для наглядности Андре Тан предложил несколько фото.
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Идеальная пропорция рационального гардероба! ⠀ Дышим глубже - все намного проще, чем кажется Все, что вы должны запомнить: ⠀ На один низ всегда приходится три топа ⠀ Топы: футболки, майки, рубашки, свитера и т.д. Низы: брюки, юбки, шорты, джинсы ⠀ Одна и та же юбка с разным топом будет создавать совершенно другой аутфит Для наглядности подобрали для вас шоколадную юбку миди в горох в сочетании с разными верхами. 1. Юбка + жилет (образ от ANDRE TAN) + кеды 2. Юбка + объемный свитер + лодочки 3. Юбка + свитер оверсайз + кеды 4. Юбка + белая рубашка + туфли ⠀ Вот такое простое правило позволит воздержаться от необдуманных покупок и создать гардероб, который будет работать на вас Полезно? Ставь #андретан #andretan
Напомним, украинский модельер Андре Тан решил поделиться с модницами советами, чего не стоит надевать весной 2020 года.