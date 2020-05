Что стоит учесть женщинам при организации гардероба: модные советы Андре Тана (Фото)

View this post on Instagram

Идеальная пропорция рационального гардероба! ⠀ Дышим глубже - все намного проще, чем кажется Все, что вы должны запомнить: ⠀ На один низ всегда приходится три топа ⠀ Топы: футболки, майки, рубашки, свитера и т.д. Низы: брюки, юбки, шорты, джинсы ⠀ Одна и та же юбка с разным топом будет создавать совершенно другой аутфит Для наглядности подобрали для вас шоколадную юбку миди в горох в сочетании с разными верхами. 1. Юбка + жилет (образ от ANDRE TAN) + кеды 2. Юбка + объемный свитер + лодочки 3. Юбка + свитер оверсайз + кеды 4. Юбка + белая рубашка + туфли ⠀ Вот такое простое правило позволит воздержаться от необдуманных покупок и создать гардероб, который будет работать на вас Полезно? Ставь #андретан #andretan