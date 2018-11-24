Парень потратил кучу денег на создание идеальных губ (Фото) 24-летний британец Джеймс Холт всегда стеснялся своей внешности и слишком тонких губ. В 16 лет он решил исправить ситуацию и сделать себе уколы ботокса, чтобы немного их увеличить. Но что-то пошло не так и парень просто не смог остановиться - теперь его рот выглядит так, будто его покусали осы. Ежемесячно Джеймс делает новые инъекции красоты и уже потратил 14 000 фунтов стерлингов. Также красавчик сделал себе новый нос и исправил щеки. Вот так он сейчас выглядит: