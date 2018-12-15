|
|
Парень потратил кучу денег, чтобы стать копией Дэвида Бекхэма (Фото)
Джек Джонсон из Британии просто помешан на звезде спорта Дэвиде Бекхэме. В свои 22 года он успел сделать множество пластических операций, чтобы стать похожим на своего любимца. На все это парень потратил не только много времени и нервов, но и солидную сумму - 42 000 долларов. И очень хотелось бы сказать, что Джек добился результата и стал хотя бы немного похожим на Дэвида, но нет! За что бедняга платил пластическим хирургам, остается загадкой. Бекхэм и Джек не имеют ни одной общей черты. Вот это патрачена! Однако чудака можно назвать настоящим оптимистом, он не сдается и уверенно идет к своей цели. А еще парень любит, чтобы его называли Джек, Джек Бекхэм.
Смех да и только: курьезные снимки, которые лучше не делать на свадьбе
Курьезные свадебные снимки, которые вызовут на вашем лице улыбку
Смешные жизненные казусы, за которые нам бывает стыдно
Идеальные места для уединения в разных уголках мира (Фото)
Эмили Ратаковски снялась в соблазнительном фотосете для австралийского Vogue
Звездные братья и сестры, о родственных связях которых вы даже не подозревали (Фото)
Рождество 2019: сказочные новогодние иллюминации в разных странах мира (Фото)
Ученые: Апельсиновый сок предотвращает слабоумие
"Мэри Поппинс возвращается": кто пришел на премьеру мюзикла
Любовь к животным: Анна Кендрик стала настоящей принцессой Диснея (Фото)
Маникюр 2019: идеи "теплого" вязаного маникюра для холодной зимы (Фото)
В Софии Киевской начался Объединительный собор УПЦ (Фото)
Любовь и поцелуи: эмоциональные кадры из жизни животных (Фото)
Новый год 2019: интересные идеи праздничных поделок для дома (Фото)
Забавные животные, которые развеселят каждого
Волшебные кадры из жизни маленьких детей и их любимых больших питомцев (Фото)
Современные знаменитости и их двойники из прошлых столетий (Фото)
Коллекция новогодних рисунков от художника Чан Фыок Ана (Фото)
Смешные кошки и собаки до и после того, как они побывали у парикмахера
Лучшие города Европы для путешественников (Фото)
Медики назвали продукт, который подливает жизнь
Смешные комиксы развеселят всех, у кого бессонница
Сладкая диета: врачи назвали сладости, которые можно есть во время похудения
Смешные собаки без логики, которые вас развеселят
Названы главные причины дисбактериоза