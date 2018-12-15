Парень потратил кучу денег, чтобы стать копией Дэвида Бекхэма (Фото) Джек Джонсон из Британии просто помешан на звезде спорта Дэвиде Бекхэме. В свои 22 года он успел сделать множество пластических операций, чтобы стать похожим на своего любимца. На все это парень потратил не только много времени и нервов, но и солидную сумму - 42 000 долларов. И очень хотелось бы сказать, что Джек добился результата и стал хотя бы немного похожим на Дэвида, но нет! За что бедняга платил пластическим хирургам, остается загадкой. Бекхэм и Джек не имеют ни одной общей черты. Вот это патрачена! Однако чудака можно назвать настоящим оптимистом, он не сдается и уверенно идет к своей цели. А еще парень любит, чтобы его называли Джек, Джек Бекхэм.