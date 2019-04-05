Парень, который изменился до неузнаваемости после путешествия

Новости шоу бизнеса: В реальности есть люди, готовые на великие подвиги.

Если бы вам пришлось за год пройти 4800 км, вы, наверное, выглядели бы совсем по-другому, чем в начале своего путешествия. Кристоф Рихейдж начал свое пешее путешествие 9 ноября 2007 года, а закончил - в октябре 2008. Он прошел 4499 км от Пекина до Урумчи. Прошел. Пешком. И вот как менялась его внешностью во время путешествия.

1. Кристоф "записывал" путешествие, фотографируя себя каждые 30-50 км. Со временем его внешность начала меняться.

2. На своем сайте Кристоф описал, что ему понравилось больше всего в этом долгом путешествии. "Помню, по дороге я думал: "Где я буду спать?" "Что я буду есть?" У меня не было ни метафизических дилемм, ни тревог, а только практические вопросы, которые нужно было решить. Я считал, что это хорошо и имеет смысл".

Он продолжал свое путешествие пешком практически полностью, если не считать лишь один раз, когда ему пришлось воспользоваться мотоциклом своего брата (в течение нескольких минут).

3. Он решил прекратить путешествие 25 октября 2008 года. На вопрос почему, он ответил: "Я хотел вернуть свою жизнь. Мне нужно было вернуть контроль над самим собой".

4. Вот так он выглядел на последнем отрезке своего путешествия.