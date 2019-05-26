Верность ценней чем золото: верные знаменитые мужчины

1 Том Хэнкс Том Хэнкс не раз говорил, что ему легко со своей женой и что в их отношениях царит полная гармония. Похоже, это действительно так, ведь супруги вместе уже больше 30 лет! Актер влюбился в Риту Уилсон с первого взгляда, и по сей день его чувства к ней не угасают: в одном из интервью Хэнкс рассказал, что регулярно оставляет жене милые записочки и коллекционирует собственные письма, адресованные любимой. Том гордится женой и, несмотря на все трудности, через которые им пришлось пройти (рак груди Риты, наркотическая зависимость сына), никогда не заставлял ее сомневаться в своей верности.

2 Колин Ферт А этот голливудский красавчик неоднократно рассказывал, как ему повезло с женой, которую он почти боготворит и считает самой красивой женщиной на свете. Колин без ума от супруги и верен ей уже больше 20 лет, чего не скажешь о его благоверной. Год назад общественность узнала, что Ливия Джуджолли изменяла актеру. Но Ферт эту ужасную новость перенес стойко и даже смог простить супругу. Вот она - настоящая любовь.

3 Игорь Крутой Со своей женой композитор познакомился еще в девяностые, и с тех пор они не расставались. Игорь и Ольга Крутые считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе, хотя живут супруги на две страны: она - в Америке, а он - в России. Испытание расстоянием знаменитости проходят успешно, и, кажется, оно совершенно не мешает их счастью. Брутальный музыкант рядом с женой становится мягким, старается уступать Ольге и считает ее главной женщиной в жизни.

4 Райан Рейнольдс Этот парень хотя и любит отпускать язвительные шуточки в соцсетях в адрес своей жены, но красавице Блейк он верен уже более семи лет. Парочка не распространяется о личной жизни, но Райан ни разу не был заподозрен в изменах. Да чего уж говорить, рядом с Блейк он выглядит понастоящему счастливым. Их совместные выходы в свет и недавняя новость о третьей беременности Блейк в очередной раз подтверждают, что в отношениях влюбленных царит настоящая идиллия.

5 Уилл Смит Еще один пример настоящей супружеской верности показывает Уилл Смит. Вот уже больше 20 лет он счастлив в отношениях с Джадой Пинкетт Смит - вопреки постоянным слухам о проблемах в браке. Очередные новости о разводе пары, появившиеся в начале 2018 года, актер опроверг, выложив видео в Instagram, на котором он с женой катается на катамаране. Звезды выглядели вполне жизнерадостными. К слову, сама Джада в одном из интервью признавалась: "У нас очень, очень и очень уникальное партнерство, и это действительно прекрасно. Что касается Уилла и меня, то мы - семья, и так будет всегда! Всегда!"

6 Хью Джекман Многие не верили в эти отношения, предполагая, что союз с женщиной, которая старше Хью на 13 лет, лишь пиар-ход. Но не тут-то было! В апреле браку Хью Джекмана и Деборры Ли Френесс стукнуло 23 года, и, очевидно, это еще не предел. Актер всегда с восхищением отзывается о любимой и признается, что супруга покорила его с первого взгляда. Несмотря на большую разницу в возрасте и регулярно всплывающие грязные слухи, знаменитости показывают, что в их отношениях все прекрасно. В интервью Джекман часто отмечает, что Деборра - лучшее, что с ним когда-либо случалось.