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Миф разрушить не удалось: мужчины шутят лучше женщин

Миф разрушить не удалось: мужчины шутят лучше женщин
01:34 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: Скриншот

Новости шоу бизнеса:Мужчины шутят лучше женщин — доказано исследованиями.

Исследователи утверждают что мужчины шутят лучше женщин. В ходе работы ученые ознакомились с результатами 28 исследований, в которых испытуемых просили оценить шутки мужчин и женщин — не сообщая им пол автора шуток. Результаты показали, что шутки 63% мужчин были смешнее, чем шутки женщин.

Отметим, что в исследовании принимали участие обычные люди, а не профессиональные комики. Не секрет, что в мире существует стереотип о том, что женщины шутят не так хорошо, как представители сильного пола. Выходит, этот стереотип получил научное подтверждение.

Исследователи из университета Аберистуита и университета Северной Каролины, США, проанализировали 28 исследований, в которых рассказывалось о том, насколько смешными были шутки около 5000 человек. Ученые хотели выяснить, правдив ли стереотип о том, что мужчины шутят лучше женщин.

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Во многих исследованиях, с которыми ознакомились ученые, мужчин и женщин просили написать забавную подпись к картинкам, а затем независимые судьи оценивали подписи, не зная кому именно принадлежала та или иная шутка.

Отметим, что юмор — сложное явление, которое включает в себя социальные, эмоциональные, физиологические, когнитивные, культурные и эволюционные особенности. Одним из важных аспектов человеческой жизни является способность заставить других смеяться. Способность шутить — это отличная познавательная способность, которая в значительной степени не связана с оценкой и наслаждением юмором.

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Оказалось, что в среднем мужчины, по-видимому, обладают более высокой способностью шутить, чем женщины. Исследователи полагают что дело не в том, что женщины не смешные, а в том, что юмор играет важную роль в передаче своих генов или проще — в размножении. Женщины, как правило, ищут в партнере чувство юмора, поскольку оно тесно связано с интеллектом. А мужчины, в свою очередь, предпочитают женщин, которые смеются над их шутками. Исследователи также отмечают, что в течение нашей эволюционной истории мужчинам, вероятно, приходилось конкурировать с более сильными соперниками, чтобы произвести впечатление на женщин своим чувством юмора.

Более того, авторы исследования считают, что мужчины получают больше поддержки от общества в развитии своего чувства юмора. Вполне возможно, что представление о том, что женщины менее смешные, настолько распространено, что общество препятствует развитию юмористического таланта девочек и женщин.

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Это также может оказать влияние на нежелание женщин показаться смешными. Но и в этом случае причины могут быть эволюционными. Когда дело доходит до выбора партнера, женщины должны быть особенно разборчивы.

Исследование 2006 года, опубликованное в The Quarterly Journal of Economics, в котором рассматривалось какие качества мы ценим в потенциальных партнерах, показало, что женщины уделяют больше внимания интеллекту — на самом деле, они ценят его в два раза больше, чем мужчины. Ни для кого не секрет, что мужчины, демонстрирующие свое чувство юмора, также демонстрируют свой интеллект.

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Исследование, Женщины, Мужчины, Юмор.
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