Полезные продукты, которые помогут избавиться от тромбов в сосудах
Новости шоу бизнеса: Тромб – это патологическое формирование, которое может возникать в просвете сосудов или в полости сердца.
Говорить о тромбоцитозе может повышенный уровень тромбоцитов в крови, именно поэтому так важно регулярно проходить медицинское обследование. Для того, чтобы обеспечить должную профилактику тромбоцита или же усилить медикаментозную терапию, можно воспользоваться простым и доступным народным средством.
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Для его приготовления нам понадобится очистить две головки чеснока. Зубчики нужно промыть под проточной водой, раздавить, чтобы чеснок дал сок, и залить ингредиент стаканом водки. Настаивать смесь нужно в течение двух месяцев в тёмном прохладном месте. Спустя время процеживаем полученную настойку и употребляем её по половине чайной ложки два раза в день.
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Актуально использование корня имбиря. На его основе можно приготовить снадобье, которое не только позволит прочистить сосуды, но и даст возможность уменьшить концентрацию вредного холестерина в крови и укрепить иммунную систему. Для приготовления напитка нужно смешать одну столовую ложку тёртого имбирного корня и одну столовую ложку тростникового сахара. Полученную смесь заливаем стаканом кипятка, и употребляем в течение первой половины дня небольшими глотками.