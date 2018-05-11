Неожиданные мифы о нашем здоровье, которые развенчивает Ульяна Супрун

Ульяна Супрун – это, пожалуй, первый министр здравоохранения (пусть и в статусе и.о.), имя которого могут вспомнить чуть ли не все украинцы, даже из отдаленных регионов. Конечно, это, прежде всего, потому, что именно она запустила реформу украинской медицины, о необходимости которой говорили много лет, а дала старт именно она, несмотря на сокрушительную критику и сопротивление «заинтересованных». Но есть еще как минимум одна причина ее запомнить.

Именно Ульяна Супрун со своей командой заставила нас задуматься над тем, какими методами и препаратами нас лечат.

1. Гомеопатия на самом деле не работает (12 декабря 2017)

“Этими препаратами чаще всего лечат простуду, мигрень, депрессии и даже онкологию. Прибыль от продаж гомеопатии измеряется миллиардами долларов, что красноречиво подчеркивает ее популярность. С другой стороны, ни одно должное научное исследование не смогло доказать, что гомеопатические препараты действительно работают”, – пишет Ульяна Супрун.

В сентябре 2017 года Научный консультативный совет европейских академий (EASAC), объединяющий академии наук из 29 стран Европы, обнародовал свои выводы – гомеопатия нонсенс, а иногда может быть опасной для здоровья.

Ученые призывают правительства европейских стран предотвратить распространение рекламы гомеопатии и прекратить финансировать закупку гомеопатических средств за государственные деньги.

2. Манту можно мочить (25 февраля 2018)

Многие из нас и поныне помнят, как медсестры после манту строго предупреждали: “Только не мочить!” Ульяна Супрун об этом пишет: “Заметила, что многие украинцы считают, будто вода на коже может повлиять на реакцию организма, папула от инъекции увеличится и результат пробы ложно покажет, что человек инфицирован. Это не так. Вода на коже никак не может повлиять на пробу Манту. Ведь инъекция туберкулина вводится внутрикожно, вода сама по себе туда не проникает”.

Это подтверждает то, что в рекомендациях западных организаций, например, CDC (центр контроля и профилактики заболеваний США) нет никаких ограничений на это.

3. Перекись водорода не поможет залечить рану (16 марта)

“То, что рану можно помазать перекисью водорода, и это поможет ей быстро зажить – миф. 3% раствор перекиси водорода – много семей используют как средство первой и часто единственной помощи при небольших ранениях – не заживляет и обеззараживает раны”, – объясняет и.о. министра здравоохранения. При этом она так же ссылается на международную специализированную литературу, в частности источник с сайта NCBI (база данных является частью Национальной медицинской библиотеки США), где говорится о том, что нет никаких доказательств эффективности 3% раствора перекиси водорода в процессе заживления ран. “Перекись водорода эффективна для механического очищения раны – то есть с тем же результатом вы можете промыть ее прохладной или теплой проточной водой. Глубокие раны тем более не нужно промывать раствором перекиси, ведь это чревато возникновением эмболии (кислород, выделяясь, может попасть в сосуды и перекрыть проток крови)”, – продолжает Супрун.

4. ВСД – диагноз, которого не существует (27 марта)

“Диагноза "вегетососудистая дистония" не существует в международной медицине. Если когда-нибудь вам или вашим близким записали в медицинской карте эти три загадочные буквы – ВСД – забудьте о них. Это большой советский миф, родившийся из-за отсутствия доступа к базе источников доказательной медицины. Однако вздыхать с облегчением также не спешите”, – пишет Ульяна Супрун.

Госпожа Супрун объясняет, что вегетососудистая дистония (дисфункция вегетативной нервной системы, нейроциркуляторная дистония) – это то, что наши врачи вспоминают при комплексе разнообразных жалоб и симптомов, когда пациент:

- испытывает тревогу и беспокойство, проблемы со сном, ощущение нехватки воздуха и "клубка в горле", дрожат руки;

- жалуется на учащенное сердцебиение, колебания давления, боли в области сердца и при этом имеет нормальную электрокардиограмму (ЭКГ);

- испытывает дискомфорт в животе, запор, понос, метеоризм или изжогу;

- имеет головокружение, повышенную температуру, при этом обследования показывают, что воспалительных процессов в организме нет.

"Дело в том, что дисфункция вегетативной нервной системы не может быть заболеванием сама по себе. Она возникает вторично, как следствие другой болезни, которую нужно лечить", – написала Супрун.

К счастью, часть врачей уже понимают, что “прикрывать” диагнозом ВСД собственную занятость другими пациентами и нежелание найти истинную причину жалоб больного – не выход. “Если на прием к врачу приходит пациент с диагнозом ВСД, это означает только одно – его нужно дообследовать и найти истинную причину заболевания”, – пишет невролог Анастасия Гончар.

5. От сквозняков не заболеешь (5 апреля)

“Сам по себе сквозняк не является чем-то плохим. Как не является плохим и ветер. Ведь люди чаще всего болеют от инфекций, которые есть в воздухе, а не от самого воздуха. Поэтому сквозняк не грозит здоровому человеку. Если его постоянно избегать, сидеть в замкнутом помещении и кутаться – вы наоборот делаете себя более уязвимым – хуже воспринимаете перепады температуры воздуха и можете быстрее подхватить простуду”. Кажется, что здесь и доказательной медицины не нужно.

В то же время в Минздраве говорят, что другое дело – длительное переохлаждение или сильный поток воздуха, направленный, например, в область шеи или лица. Ведь это грозит воспалением мышц, нервов и может активизировать возбудители болезней, которые есть в организме.

6. Дисбактериоз – тоже не диагноз для доказательной медицины (10 апреля)

В международной классификации нет и такого диагноза как “дисбактериоз”. Как разъясняет глава Минздрава, до сих пор в мире нет единых стандартов, какой же показатель количества и видов бактерий в организме можно назвать нормой, а какой дисбактериозом: “Дело в том, что в каждом организме существует собственное, оптимальное соотношение “микрообитателей”. А их качественный и количественный состав уникален для каждого человека и изменяется в зависимости от возраста, места и образа жизни, протекания заболевания и других факторов.

Поэтому мировая наука не использует диагноз "дисбактериоз" и не имеет общепринятых способов его лечения. Ученые находятся на этапе активного исследования наших микробов, их взаимодействия и говорить о конкретных наработках, которые можно широко применять в обычной клинической практике – рано”.

Ульяна Супрун отмечает, что симптомы, которые прячутся под "дисбактериозом" могут говорить о большом спектре болезней: “Это может быть синдром раздраженного кишечника, колика у новорожденных, лактазная недостаточность, та или ная кишечная инфекция или же вообще может быть нормой для организма, которую не нужно ничем лечить или нужно изменить пищевые привычки”.

7. Диагноз остеохондроз – часть коммерции (3 мая)

Хотя в международной классификации болезней остеохондроз существует, но некоторые врачи в Украине трактуют его неправильно.

“Это группа редких заболеваний, связанные с нарушением нормального развития роста костей с поражением центров окостенения в эпифизе. Как правило, начинается в детстве как дегенеративное или некротическое состояние. Примером могут быть болезнь Пертеса, болезнь Осгуда-Шляттера, болезнь Шейермана”, – пишет г-жа Супрун. В Минздраве подчеркивают: когда за рубежом пациент обращается с жалобами на боли в спине, ему рекомендуют физическую активность, лечебные упражнения или нестероидные обезболивающие препараты. Дополнительное обследование назначают только тогда, когда пациент сообщает о соответствующих симптомах, например, нарушении чувствительности конечностей, слабости в мышцах, нарушении функции органов таза, появлении боли ночью. У нас же диагноз “остеохондроз” – это дорогое обследование (соответствующее МРТ около 1000 гривен) и лечение. А еще – сотни “методик”, которыми вытаскивают тысячи гривень.

8. "Тонуса или гипертонуса матки" не существует (10 мая)

По словам врача, матка – уникальный орган, состоящий из мышц, которые сокращаются. И ее сокращения на раннем сроке на УЗИ может объясняться волнением, самим фактом беременности и даже датчиком УЗИ.

Эксперты убеждают, что термин "угроза прерывания беременности" не соответствует действительности. Все потому, что угроза есть с самого начала беременности и до самого рождения малыша.

На ранних сроках беременности, так же, как и на поздних, вероятным критерием оценки повышенного риска прерывания беременности выступают – длина шейки матки и состояние внутреннего зева (измеряется вагинальным датчиком),– отметила Супрун.