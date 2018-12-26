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Супрун рассказала, может ли погода влиять на здоровье человека

Супрун рассказала, может ли погода влиять на здоровье человека
10:34 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: В Минздраве заверили, что полностью отрицать влияние некоторых погодных условий на здоровье не стоит.

Боль в суставах или спине, усталость, головная боль и повышенное давление — это не перечень симптомов определенной болезни. От похожих симптомов страдают люди, которые зависят от погоды или же испытывают метеозависимость.

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook решила разобраться, действительно ли существует метеозависимость.

Классика метеозависимости — плохое самочувствие из-за магнитной активности на Солнце. Электромагнитная активность там происходит постоянно, вследствие этого процесса происходит выброс коронарной массы. И если она достигает Земли, то начинает взаимодействовать с магнитным полюсом планеты, что вызывает полярное сияние, а не мигрень.

"Магнитосфера Земли нейтрализует электромагнитное воздействие нашей звезды, поэтому маловероятно, что его может чувствовать организм человека", - подчеркнула Супрун. Впрочем, многие люди жалуются на мигрени и сильную головную боль именно в этот период. Но подтверждений, что именно активность Солнца вызывает эти симптомы — недостаточно.

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В одном из исследований было проанализировано 63 миллиона твитов, содержащих слова "мигрень" или "головная боль". График активности таких сообщений был сопоставлен с графиком активности Солнца, и в конечном итоге вообще не совпадал.

"Зато есть исследования, в которых показана корреляция между геомагнитными бурями и риском инсульта в определенных группах. В этом случае механизм связи необходимо изучать дополнительно", - отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения. Также она рассказала, что погода не влияет на боль в спине и суставах.

Кроме того, ревматоидный артрит также не зависит от погодных факторов. В ходе исследований не обнаружили и влияния изменения атмосферного давления, температуры, влажности воздуха и количества осадков на появление боли в спине.

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"Но боль в суставах реальна и некоторые связи с погодой можно все-таки найти. Этому есть несколько иное объяснение. Истощение из-за воспалительных процессов, боль, невозможность выходить из дома, плохое настроение и самочувствие — на языке нейрофизиологии, недостаток серотонина — способны ухудшать чувствительность к боли давно в больных суставах. То есть могут ухудшать симптоматику ревматоидного артрита, в частности в дождливую погоду", - пояснила Супрун.

Кроме того, для сердца и сосудов перепады температуры и давления могут быть опасными. "Очевидно, что очень высокие или очень низкие температуры могут повлечь возникновение определенных болезненных состояний, а их резкая смена может негативно повлиять на защитные функции организма. Поэтому полностью отрицать влияние некоторых погодных условий на здоровье не стоит", - подытожила и.о. главы Минздрава.

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Здоровье, Погода, Минздрав, Метеозависимость, Ульяна Супрун.
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