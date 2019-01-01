Названы способы быстро избавиться от икоты

Новости шоу бизнеса: Икота в большинстве случаев – совершенно безобидное явление, к тому же она быстро проходит.

Это безобидное явление сильно раздражает. Вас часто преследует икота? Мы знаем замечательные способы от нее избавиться.

Но как же она нас раздражает! Считается, что икота длится от 5 до 20 минут и не имеет никаких последствий для организма. Правда, в редких случаях бывает так, что она продолжается непрерывно до нескольких суток.

Если вам сильно досаждают приступы икоты, а обычная задержка дыхания не помогает, попробуйте эти способы. Некоторые из них покажутся вам странными, но, поверьте: они работают!

Способ 1

Насыпьте на язык половину столовой ложки соли и попробуйте ее проглотить. Скорее всего, одним глотком вы не ограничитесь. Продолжайте делать глотательные движения, пока не избавитесь от вкуса соли во рту.

Способ 2

Зажмите пальцами нос и начинайте вращать тело по часовой стрелке. При этом пойте вслух любую песенку, повторите ее 5 раз. Затем вращайтесь в другую сторону и тоже пойте песню.

Способ 3

Если вы сидите или стоите – лягте, полежите хотя бы пару минут. Затем резко вскочите на ноги. Если же приступ икоты застал вас в лежачем положении, то вам, наоборот, надо постоять, а потом резко лечь.

Способ 4

Как только вы чувствуете, что вот-вот икнете, начинайте кашлять. Повторите так 3-4 раза. Икота должна пройти. Как вариант, вместо кашля вы можете громко крикнуть.

Способ 5

Если рядом с вами кто-то находится, попросите этого человека, чтобы он вас пощекотал. Причем чем больше вы боитесь щекотки, тем эффективнее будет этот метод. Если же вы нечувствительны к щекотке, попросите человека, чтобы он вас напугал.

Способ 6

Наберите в рот воду, но не глотайте ее. Потяните мочки ушей вниз, при этом запрокиньте голову назад. И только после этого проглотите воду.

Способ 7

Сделайте глубокие вдох-выдох, затем опять вдохните глубоко и высуньте язык, при этом заткните уши пальцами. Задержите дыхание не 30-40 секунд. При необходимости повторите.

Способ 8

Если у вас под рукой имеется лимон, отрежьте ломтик и начните его посасывать. Яркий вкус лимона создаст для вкусовых рецепторов своего рода стресс – икота должна пройти.

Способ 9

Возьмите в зубы карандаш – так, чтобы он располагался между зубов горизонтально. Затем возьмите стакан с водой и отпейте пару глотков, не вынимая карандаш изо рта.

Способ 10

Возьмите зубочистку, разломите ее на 2 части, одну часть бросьте в стакан с водой. Начинайте пить эту воду, следя за зубочисткой и стараясь ее не проглотить. Фокус в том, что, концентрируя свое внимание на чем-то, мы избавляемся от икоты.