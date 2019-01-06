Стало известно, как пережить похмелье после праздника

Новости шоу бизнеса: Ваше плохое самочувствие на следующий день отчасти объясняется обезвоживанием.

При алкогольной интоксикации вы теряете в четыре раза больше воды, чем в обычные дни.

Постарайтесь выпить побольше воды после возвращения с вечеринки - на следующий день вы почувствуете себя гораздо лучше.

Сон

Большое количество алкоголя сбивает естественный цикл сна. Вот почему на следующий день после праздника человек чувствует себя сонным, даже если проспал 12 часов подряд. Если это так, то лучший способ восстановить силы - снова вернуться в кровать.

Травяной чай

Горячие (не путать с горячительными) напитки тонизируют тело и разум не хуже простой воды. Имбирный чай поможет справиться с тошнотой. Молочный чертополох освободит печень от токсинов, а горячая вода с медом и лимоном нормализует уровень сахара в крови.

Физические упражнения

Речь идет не об интенсивных тренировках, а о несложных упражнениях, которые помогут поднять уровень эндорфинов в крови - так вы почувствуете себя гораздо лучше.

Какие продукты помогают при похмелье

Сахар поможет избавиться от тремора и зарядит необходимой энергией. Вам также необходимо восполнить запас витаминов и минералов. Начните с тарелки горячего супа или бульона с тостом из цельнозернового хлеба.

Если вам хочется чего-то жареного, отдайте предпочтение яйцам. В них содержатся полезные аминокислоты, которые помогают бороться с алкогольной интоксикацией. Вам также пригодятся бананы, богатые калием - минералом, помогающего восполнить запасы жидкости в организме.

Как предотвратить похмелье

Лучший способ избежать проявления неприятных симптомов похмелья - воздерживаться от потребления алкоголя в больших количествах. Но, если вам предстоит шумная вечеринка, от которой нельзя отказаться, подготовьте вашу пищеварительную систему с помощью продуктов с высоким содержанием угловодов или жиров. Это замедлит процесс всасывания алкоголя в кровь. Выпейте стакан молока или две ложки оливкового масла - и ваша печень скажет вам "спасибо"!

Избегайте алкогольных напитков темного цвета. В них содержатся нежелательные примеси природного происхождения - конгенеры - которые действуют возбуждающе на клетки мозга и сосуды.

Из-за чего бывает похмелье

Главная причина похмелья - слишком большое количество принятого алкоголя. Этиловый спирт относится к диуретикам - веществам, стимулирующим вывод урины из организма. Его потребление может привести к ощущению сухости во рту, головной боли, сильной усталости и тошноте.

Алкоголь оказывает повреждающее и раздражающее действие на клетки, а при попадании этилового спирта в печень он преобразуется в токсичное вещество ацетальдегид. Алкогольные напитки повышают кислотность в желудке. Это основная причина тошноты и боли в желудке во время похмелья.