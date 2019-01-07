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Назван самый полезный вид риса

Назван самый полезный вид риса
09:06 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Существует тысяча видов риса. Они различаются по форме зерна, цвету, аромату и текстуре.

Отнеситесь ли вы к любителям риса? Во многих культурах он символизирует процветание, красоту и даже рождаемость – отсюда и обычай бросать рис на молодожёнов. Для упорно тренирующихся людей этот продукт обеспечивает выигрышную комбинацию питательных веществ, в которых так активно нуждается организм.

Какой же выбрать, чтобы получить максимум преимуществ для здоровья? Эксперты рассказали о пользе коричневого риса. Отличается он от своего белого собрата не только цветом. Всё зависит от процесса переработки. Коричневый рис теряет лишь немного верхнего слоя. Отруби и зародыши остаются, а вместе с ними и клетчатка, белки, витамины группы В, калий, кальций, магний и другие важные питательные вещества.

Польза коричневого риса

Снижает уровень плохого холестерина

Холестерин - вещество, необходимое для организма. Однако его избыток засоряет кровеносные сосуды, что увеличивает вероятность развития сердечных заболеваний. Масло в коричневом рисе обладает способностью снижать уровень «плохого» холестерина. Кроме того, эти злаки насыщены клетчаткой, которая способствует пищеварению. Процесс требует желчных кислот, а они частично состоят из холестерина. Для улучшения пищеварения печень вытягивает холестерин из крови, чтобы увеличить количество желчных кислот.

Защищает от рака

Одно из впечатляющих преимуществ коричневого риса – его способность в предотвращении различных видов рака. Этот эффект обусловлен высоким содержанием в зёрнах клетчатки, антиоксидантов и минералов (марганец, селен).

Здоровый выбор для людей с непереносимостью глютена

Коричневый рис рекомендован людям, страдающих целиакией. Это аутоиммунное заболевание, при котором пациенты не переносят глютен –белок содержащийся в зерне многих круп. Его попадание в организм приводит к возникновению кишечных расстройств. Коричневый рис не содержит глютен.

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Сохраняет здоровье костей

Магний, витамин D и кальций - важные питательные вещества, необходимые для поддержания здоровых и крепких костей. Магний помогает усваивать витамин D, который вовлечён в метаболизм кальция. Эту тройка важных минералов вы сможете получить, если включите в рацион коричневый рис.

Помогает в потере веса

Диета с высоким содержание пищевых волокон позволяет долго сохранять чувство насыщения, что уменьшает риск переедания. Коричневый рис – отличный источник пищевых волокон. Его гликемический индекс ниже, чем у белого риса. А это означает, что уровень сахара в крови поднимается равномерно и медленно.

Снижает риск развитие сахарного диабета

Коричневый рис помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Исследования показывают, что те, у кого в ежедневном меню присутствуют эти злаки снижают риск развития диабета на 60 процентов.

Защищает почки

Ещё один плюс в пользу коричневого риса. Он обладает мочегонными свойствами и помогает в удалении избытка кальция в моче, что является одной из главных причин появления камней в почках.

Источник фитонутриентов

Фитонутриенты – вещества, встречающиеся в растениях. Они обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Коричневый рис – отличный источник этих соединений. Исследования показали, что злак содержит почти столько же фитонутриентов, как фрукты и овощи.

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Подходит людям, страдающих гипертонией

Натрий – злейший враг гипертоников. Это вещество способствует сужению кровеносных сосудов и повышению нагрузки на сердечно-сосудистую систему. В коричневом рисе низкое содержание натрия, поэтому его смело могут включать в рацион люди, имеющие высокое кровяное давление для получения всех преимуществ.

Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы

Как обсуждалось выше, коричневый рис оказывает благотворное влияние на кровяное давление и уровень холестерина. Эти факторы играют важную роль в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний.

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Рис, Коричневый рис, Советы медиков.
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