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Медики назвали продукты и лекарства, которые нельзя сочетать вместе

Медики назвали продукты и лекарства, которые нельзя сочетать вместе
07:25 Сегодня Телеграф healthinfo.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Эксперты предлагают запомнить сочетания лекарств и продуктов питания, которые могут привести к нежелательным последствиям.

Реакция организма на лекарства у одного человека может отличаться от реакции у другого.

Почти на каждой упаковке лекарств производитель пишет о том, что не стоит употреблять их по собственному желанию, а лучше проконсультироваться с врачом. Обусловлено это тем, что любой препарат имеет свои особенности: дозировку, время приема, совместимость с другими медикаментами или продуктами.

1. Антибиотики + уксус

Антибиотики способны уничтожить не только болезнетворные бактерии, но и те, которые необходимы для нормальной работы желудка. А потому боль в животе является частым спутником приема этих лекарств. Употребление кислых продуктов, особенно содержащих уксус, приведет к лишней нагрузке на желудок.

В период лечения рекомендуется есть блюда, приготовленные на пару или отварные, больше овощей, лучше выбирать хлеб грубого помола.

2. Антибиотики + газировка

Сладкая газировка приводит к вздутию живота. А в сочетании с медицинскими препаратами еще больше осложняет работу желудочно-кишечного тракта. И в первую очередь это касается антибиотиков.

Врачи советуют запивать лекарства только негазированной водой и на протяжении дня взрослым выпивать ее 2,5–3 литра, детям - 1,5–2 литра.

3. Противозачаточные + зверобой

Одна из самых популярных трав для отваров - зверобой - в сочетании с противозачаточными препаратами может снизить эффективность таблеток. А в случае беременности употребление этого растения, наоборот, ставит под угрозу вынашивание ребенка.

4. Лекарства от аллергии + соки

Запивая противоаллергенные медикаменты (к примеру, фексофенадин) яблочным, апельсиновым или грейпфрутовым соком, можно уменьшить влияние препарата на организм. Такие напитки подавляют пептид, который транспортирует лекарство из кишечника в кровоток.

К лечению обычно добавляют гипоаллергенную диету. Из рациона исключают фрукты, ягоды, все виды орехов, а также алкогольные напитки. Можно есть телятину, брокколи, все зеленые овощи, рис, яблоки и гречку.

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5. Противоопухолевые медикаменты + молоко

Многие препараты, призванные бороться с опухолью, меняют свои свойства при взаимодействии с ферментом под названием ксантиноксидаза. В высоком содержании встречается она в коровьем молоке. Потому следует разграничить прием противоопухолевых лекарств и употребления молока.

К списку продуктов, которые лучше не есть в это время, также относятся семена кунжута.

6. Препараты от кашля + цитрусы

Средство от кашля декстрометорфан (его аналоги - стопекс, туссин, гликодин) несовместим с витамином С: он не дает действующему веществу препарата расщепляться, вызывая у человека сонливость, головокружение и звон в ушах. Специалисты советуют между приемом этих медикаментов и цитрусовых соблюдать интервал в 5 часов.

Добавьте лучше в рацион ананасы или ананасовый сок. Благодаря ферменту бромелаину он обладает противовоспалительными свойствами и помогает вывести мокроту.

7. Парацетамол + алкоголь

Наш организм для расщепления алкоголя и парацетамола использует один и тот же фермент. Потому врачи советуют между употреблением спиртных напитков и лекарства выждать минимум 6 часов. Сочетание может привести к серьезным нарушениям работы печени и почек.

8. Противотуберкулезные препараты + жирная пища

Противотуберкулезные препараты, такие как изониазид, требуют строгой диеты, прописанной врачом, ведь пища с высоким содержанием жира снижает сывороточную концентрацию медикамента и приводит к неполному уничтожению бактерий.

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9. Аспирин + апельсиновый сок

Ацетилсалициловую кислоту врачи не рекомендуют употреблять одновременно или спустя небольшой промежуток времени с цитрусовыми соками. Это сочетание будет раздражать слизистую желудка. А грейпфрутовый сок к тому же снизит влияние лекарства на организм. К слову, запивать аспирин также не рекомендуется и молоком - в этом случае таблетки потеряют свойства.

Врачи рекомендуют отказаться и от сочетания с острой пищей - это может привести к гастриту и язве.

10. Средства против гипертонии + соль

На время приема лекарств от гипертонии для эффективности лечения специалисты рекомендуют отказаться от употребления соли. А это значит, что консервы, колбаса, всевозможные соленья, полуфабрикаты под запретом. К тому же нужно избегать сочетаний препаратов - ингибиторов АПФ (эналаприл, каптоприл, лизиноприл) с продуктами с высоким содержанием калия (курага, бананы, баклажаны). Избыток калия ведет к нарушению сердечного ритма.

Рекомендуются продукты, богатые растительной клетчаткой. Это несладкие сорта фруктов, ягод и овощи.

11. Мочегонные препараты + бананы

Такие препараты, как триамтерен, снижают способность почек удалять калий. А излишек этого химического элемента может вызвать учащенное сердцебиение. Необходимо избегать употребления в больших количествах продуктов с высоким содержанием калия (бананы, апельсины и зеленые листовые овощи).

Конечно, реакция организма на лекарства у одного человека может отличаться от реакции у другого. Мы советуем не назначать и не отменять медицинские препараты самостоятельно, а проконсультироваться по интересующим вопросам с врачами.

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Здоровье, Продукты питания, Лекарственные препараты, Советы медиков, Таблетки и продукты питания.
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