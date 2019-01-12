Проверенные народные средства для очищения кишечника

Новости шоу бизнеса: Медики подсказали рецепт очищения кишечника за неделю.

Мы уже не раз говорили о том, как важно хотя бы раз в год очищать от токсинов печень и почки.

Того же самого требует и наш кишечник, чья основная функция заключается в поглощении и усвоении небольшой части питательных веществ, которые не были переработаны организмом ранее, формировании фекалий и их последующем удаления из организма.

Недельное очищение

Итак, процесс очищения займет одну неделю, если вы поймете, что этого времени недостаточно, можете продлить процедуру еще на неделю.

Главное, чтобы после очищения кишечника вы постарались сохранить правильные привычки питания, чтобы этот орган не ощутил сразу большой нагрузки и не начал страдать от негативного воздействия вредных продуктов.

Разрешенные и запрещенные продукты

В течение этой недели (или двух) вы должны быть очень строги к себе в плане питания, только так можно достичь желаемых результатов в столь короткие сроки. Для этого следует исключить из своего рациона следующие продукты:

Переработанные злаки и рафинированную муку, а также их производные: хлебобулочные и кондитерские изделия. Заменить их можно цельнозерновыми злаками и цельнозерновой мукой, с натуральными пищевыми волокнами.

- Белый сахар и сладкие напитки: старайтесь использовать пчелиный мед, патоку (мелассу) или коричневый сахар. Отдавайте предпочтение натуральным сокам (без добавления сахара).

- Рафинированные масла и жареную пищу: выбирайте оливковое или кокосовое масло холодного отжима и потребляйте их без предварительной тепловой обработки.

- Красное мясо и колбасные изделия: вместо них можете есть белое мясо, рыбу, яйца и овощи, пусть это будут основные источники белка для организма.

- Молоко и молочные продукты: единственным исключением является творог, желательно из козьего или овечьего молока. Также можно потреблять напитки растительного происхождения, например, овсяное или рисовое молочко, напитки на основе проса или гречихи и т.д.

- Наконец, следует отказаться от кофе и сигарет.

Как улучшить работу кишечника?

Во время очищения кишечника очень важно помочь его работе. Добиться этого можно при помощи следующих продуктов питания:

- Льняное семя: замочите одну чайную ложку льняного семени (около 10 г) в воде и оставьте на ночь. Утром натощак выпейте стакан получившейся жидкости вместе с семечками.

- Чернослив: съедайте по 3 или 4 штучки чернослива натощак, можно сразу после льняного семени.

- 2 настоя из одуванчика: одну чашку днем и одну во второй половине дня.

- Тыквенные семечки: в течение дня постарайтесь съедать по 30 тыквенных семечек (в сыром виде). Это позволит избавиться от возможных кишечных паразитов.

- Артишок: на ночь, перед тем, как ложиться спать, выпейте экстракт артишока (он может быть в жидком виде, в капсулах или таблетках, продается в аптеках).

Ежедневные клизмы с ромашкой

Клизмы являются традиционным средством, это непосредственное введение воды или лекарственного настоя в прямую кишку через анус. Это поможет лучше очистить кишечник от скопившихся шлаков и фекалий.

В течение недели желательно сделать три клизмы (через день). Для этого вам понадобится ирригатор или резиновая груша, которые продаются в аптеках.

А ингредиенты вам понадобятся следующие:

- Литр настоя из ромашки. Это должен быть экологически чистый продукт.

- Сок из одного лимона.

- 1 чайная ложка морской соли.

- 1 литр кипяченой воды.

- Как правильно делать?

Обратите внимание, что перед началом процедуры стоит получить консультацию врача.

Смешиваем все ингредиенты и получаем готовую смесь для клизмы. Эти два литра необходимо влить в прямую кишку, наконечник резиновой груши или ирригатора желательно предварительно смазать небольшим количеством растительного масла. Вводите наконечник медленно, при необходимости останавливаясь. Затем потерпите максимальное количество времени (сколько сможете) перед тем, как опорожнить кишечник.

Повторяйте до тех пор, пока не закончится жидкость. Делать эту процедуру желательно на пустой желудок, минимум через два часа после последнего приема пищи.

По окончании процедуры очищения кишечника лучше принять пищевую добавку, чтобы восстановить микрофлору и продлить эффект очистки. Эти добавки также продаются в аптеках, их нужно всегда принимать отдельно от еды, предпочтительнее всего натощак с утра.