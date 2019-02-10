Медики назвали фрукты, нормализующие артериальное давление

Новости шоу бизнеса: По словам экспертов, богатые микроэлементами сладкие плоды способствуют снижению артериального давления.

Фрукты - отличный выбор для этих целей.

Бананы, авокадо, папайя, кокосовая вода - британские специалисты назвали фрукты, которые оказались эффективными лекарствами от гипертонии.

Как отмечают ученые, настоящим спасением для гипертоников может стать регулярное употребление кокосовой воды, богатой калием. В стакане напитка объемом 240 мл содержится 600 мг этого вещества. В отличие от соленых продуктов, которые за высокой концентрации натрия затрудняют выведение воды из организма, продукты, насыщенные калием, восстанавливают водно-солевой баланс. Кроме калия кокосы также богаты марганцем, магнием и кальцием.

Полезным фруктом для людей, страдающих повышенным давлением, являются бананы. В одном небольшом плоде содержится 422 мг калия. В меню у гипертоников непременно должен быть и авокадо. В нем много калия, а также жирный алкалоид авокадо.

Снизить повышенное артериальное давление поможет и экзотическая папайя. Также необходимо употреблять в пищу апельсины, лимоны, мандарины и грейпфруты.

Кроме того, страдающим гипертонией врачи советуют есть больше ягод - малину, клубнику, смородину. В них находится много калия и антоцианов - компонентов флавоноидов, которые способствуют нормализации давления.