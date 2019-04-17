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В МОЗе развенчали мифы о гемофилии

В МОЗе развенчали мифы о гемофилии
12:42 Сегодня Телеграф www.likar.info

Новости шоу бизнеса: Во Всемирный день гемофилии в Министерстве рассказали, почему этот недуг так опасен и каким мифам о нем верят люди.

Сегодня, 17 апреля, весь мир отмечает День гемофилии. На сайте Министерства здравоохранения Украины опубликовали информацию о том, откуда возникает этот недуг и что он скрывает, а также какие неподтвержденные факты до сих пор вводили нас в заблуждение.

Гемофилия - редкостное и наследственное заболевание. Его связывают с плохим свертыванием крови, от чего страдают не только взрослые, но и дети. И самый главный миф, который распространился вместе с недугом, это уверенность в том, что медикаментозное лечение гемофилии не имеет смысла. Люди считают, что поскольку данная проблема переходит из поколения в поколение, лекарства вряд ли смогут помочь ее решить. На самом деле, именно медикаментозная терапия помогает поддерживать жизнь таким пациентам.

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Специальные препараты, которые помогают крови сворачиваться, достаточно дорогие, поэтому ими людей обеспечивает государство за счет бюджета. С каждым годом выделяется больше средств на закупку таких лекарств. Пациенты с гемофилией нуждаются в постоянном доступе к медикаментозному лечению подобными препаратами, поскольку кровотечение может начаться в любой момент. В некоторых регионах внедрена система домашнего лечения, в рамках которой дети и взрослые получают лекарства заблаговременно от семейного врача или непосредственно в больнице.

От гемофилии страдают только мужчины - еще один миф, который не соответствует действительности. Женщины также подвержены этому недугу. Классические типы гемофилии, такие как А и В, характерны сильному полу. Женщины являются лишь носителями. Но в последнее время у представительниц слабого пола диагностирую легкую степень гемофилии А. Родственные болезни, а именно болезнь Виллебранда и дефициты факторов свертывания, протекают с симптомами гемофилии. И на такие недуги могут болеть и женщины, и мужчины.

Еще один страшный миф - это уверенность в том, что больной может стечь кровью от малейшей царапины. На самом деле, человеку с этой болезнью больше всего угрожают внутренние кровотечения. Самыми опасными из таких являются желудочно-кишечное, почечное и кровоизлияние в мозг. Такие реакции могут случится либо спонтанно, либо в результате получения травмы.

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Миф о том, что больной на гемофилию обречен на инвалидность, также не является корректным. Ведь благодаря непрерывному лечению медикаментами человек с диагнозом этого недуга может вести нормальную жизнь на ровне с абсолютно здоровыми людьми. Главное, чтобы больной не забывал о профилактическом приеме лекарств. Еще один миф, успокаивающий тех, у кого в роду не было страдающих на гемофилию, - уверенность в том, что это является гарантией защиты следующего поколения.

На самом деле, от этой болезни не застрахован никто. Она может зарождаться в результате спонтанной мутации генов, что может наблюдаться у детей. В таком случае родителям необходимо обратиться к специалисту, если у их ребенка, к примеру, при прорезыванию зубов начинается кровотечение ясен, которое трудно остановить. Или же при появлении гематом в результате небольших травм и слабых ударов. Все это может быть показателем болезни.

Чтобы обратить внимание на проблему, во всем мире в День гемофилии в больших городах подсвечивают красным светом главные инфраструктурные объекты. Украина в этом году впервые присоединится к этому флэш-мобу, и 17 апреля с 20.00 до 23.00 здание Киевской администрации, Труханов мост и Стелла Независимости обретут красный оттенок.

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Дети, Люди, Пациенты, Мужчины, Лечение, Болезнь, Медикаменты, Кровотечение, Гемофилия, Миф, Профилактика, Препараты, Недуг.
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