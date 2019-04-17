В МОЗе развенчали мифы о гемофилии

Новости шоу бизнеса: Во Всемирный день гемофилии в Министерстве рассказали, почему этот недуг так опасен и каким мифам о нем верят люди.

Сегодня, 17 апреля, весь мир отмечает День гемофилии. На сайте Министерства здравоохранения Украины опубликовали информацию о том, откуда возникает этот недуг и что он скрывает, а также какие неподтвержденные факты до сих пор вводили нас в заблуждение.

Гемофилия - редкостное и наследственное заболевание. Его связывают с плохим свертыванием крови, от чего страдают не только взрослые, но и дети. И самый главный миф, который распространился вместе с недугом, это уверенность в том, что медикаментозное лечение гемофилии не имеет смысла. Люди считают, что поскольку данная проблема переходит из поколения в поколение, лекарства вряд ли смогут помочь ее решить. На самом деле, именно медикаментозная терапия помогает поддерживать жизнь таким пациентам.

Специальные препараты, которые помогают крови сворачиваться, достаточно дорогие, поэтому ими людей обеспечивает государство за счет бюджета. С каждым годом выделяется больше средств на закупку таких лекарств. Пациенты с гемофилией нуждаются в постоянном доступе к медикаментозному лечению подобными препаратами, поскольку кровотечение может начаться в любой момент. В некоторых регионах внедрена система домашнего лечения, в рамках которой дети и взрослые получают лекарства заблаговременно от семейного врача или непосредственно в больнице.

От гемофилии страдают только мужчины - еще один миф, который не соответствует действительности. Женщины также подвержены этому недугу. Классические типы гемофилии, такие как А и В, характерны сильному полу. Женщины являются лишь носителями. Но в последнее время у представительниц слабого пола диагностирую легкую степень гемофилии А. Родственные болезни, а именно болезнь Виллебранда и дефициты факторов свертывания, протекают с симптомами гемофилии. И на такие недуги могут болеть и женщины, и мужчины.

Еще один страшный миф - это уверенность в том, что больной может стечь кровью от малейшей царапины. На самом деле, человеку с этой болезнью больше всего угрожают внутренние кровотечения. Самыми опасными из таких являются желудочно-кишечное, почечное и кровоизлияние в мозг. Такие реакции могут случится либо спонтанно, либо в результате получения травмы.

Миф о том, что больной на гемофилию обречен на инвалидность, также не является корректным. Ведь благодаря непрерывному лечению медикаментами человек с диагнозом этого недуга может вести нормальную жизнь на ровне с абсолютно здоровыми людьми. Главное, чтобы больной не забывал о профилактическом приеме лекарств. Еще один миф, успокаивающий тех, у кого в роду не было страдающих на гемофилию, - уверенность в том, что это является гарантией защиты следующего поколения.

На самом деле, от этой болезни не застрахован никто. Она может зарождаться в результате спонтанной мутации генов, что может наблюдаться у детей. В таком случае родителям необходимо обратиться к специалисту, если у их ребенка, к примеру, при прорезыванию зубов начинается кровотечение ясен, которое трудно остановить. Или же при появлении гематом в результате небольших травм и слабых ударов. Все это может быть показателем болезни.

Чтобы обратить внимание на проблему, во всем мире в День гемофилии в больших городах подсвечивают красным светом главные инфраструктурные объекты. Украина в этом году впервые присоединится к этому флэш-мобу, и 17 апреля с 20.00 до 23.00 здание Киевской администрации, Труханов мост и Стелла Независимости обретут красный оттенок.