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Способы защиты зрения от экранов телефонов

Способы защиты зрения от экранов телефонов
11:02 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Получается, что сам по себе экран не несет вред для человека, зрение может портиться от непрерывного взгляда на один и тот же объект.

Смартфоны негативно влияют на глаза. Специалисты поделились, как сохранить зрение от воздействия телефонов.

За последние 25 лет у людей на 35 % упало зрение. Это связано с ежедневным использованием смартфонов.

Если человек часто работает с телефоном, желательно придерживаться простых советов. Во-первых, необходимо делать перерывы каждые 20 минут. Чтобы глаза не сильно уставали, специалисты советуют чаще моргать.

Чем полезны прогулки на свежем воздухе

Во-вторых, эксперты рекомендуют увеличить шрифт на телефоне и не держать близко возле лица. Если работа связана с Интернетом, лучше использовать компьютер.

Как сообщалось ранее, сутулость, искривление и боли в спине, асимметрии плеч, мигрень и усталость – все эти симптомы являются тревожным знаком для родителей.

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Здоровье, Смартфоны, Здоровье глаз, Зрение, Телефоны, Советы медиков.
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