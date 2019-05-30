Способы защиты зрения от экранов телефонов

Смартфоны негативно влияют на глаза. Специалисты поделились, как сохранить зрение от воздействия телефонов.
За последние 25 лет у людей на 35 % упало зрение. Это связано с ежедневным использованием смартфонов.
Если человек часто работает с телефоном, желательно придерживаться простых советов. Во-первых, необходимо делать перерывы каждые 20 минут. Чтобы глаза не сильно уставали, специалисты советуют чаще моргать.
Во-вторых, эксперты рекомендуют увеличить шрифт на телефоне и не держать близко возле лица. Если работа связана с Интернетом, лучше использовать компьютер.
Как сообщалось ранее, сутулость, искривление и боли в спине, асимметрии плеч, мигрень и усталость – все эти симптомы являются тревожным знаком для родителей.