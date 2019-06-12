Назван фактор, который ухудшает качество сна

Новости шоу бизнеса: Давно известно влияние света на образ жизни человека, и его состояние здоровья.

Австралийские исследователи изучили влияние света на сон. Излучение синего цвета названо наиболее опасным для организма человека. Такое свечение производят привычные для большинства гаджеты, смартфоны и телевизор.

Исследовательская группа из австралийского Университета Монаш в Мельбурне провела работу, доказывающую, что исходящие от телевизоров, смартфонов и других гаджетов лучи не лучшим образом воздействуют и на качество сна. Ученые из Мельбурна изучили влияние яркого освещения на человеческий сон. Известно, что свет по-разному влияет на способность быстро уснуть, если кто-то с легкостью засыпает при самом ярком свете, иные же не могут сомкнуть глаз при малейших бликах.

Это происходит из-за выработки в организме человека мелатонина, на уровень и интенсивность производства которого и влияет насыщенность освещения в помещении, предназначенного для сна. Яркий свет препятствует выработке мелатонина, поэтому, даже засыпая в комнате с ярким светом, человек рискует не выспаться и после пробуждения чувствовать сильную усталость. Наибольшую опасность представляет собой излучение синего спектра, которое исходит экранов смартфонов и телевизора. Исследовав данные более 50 человек, ученые определили, что именно синий свет наиболее неблагоприятно влияет на сон человека. Более того, из-за светочувствительности могут даже меняться индивидуальные качества человека.

Чтобы обеспечить качественный сон, восстанавливающий организм после рабочего дня, нужно контролировать яркость света вечером и исключить яркую освещенность в комнате для ночного отдыха. Также не следует пользоваться гаджетами перед сном, соблюдение этих простых рекомендаций поможет улучшить не только сон, но и общее состояние здоровья.