Медики назвали продукты, помогающие от бессонницы

Новости шоу бизнеса: Медики говорят, что все эти продукты необходимо употреблять в меру, иначе можно сповоцировать чрезмерную сонливость.

По словам медиков, в основном, это продукты, в которых содержится гормоны мелатонина.

Медики уточнили, что эти гормоны подают сигнал мозгу о том, что пора засыпать.

Гормоны мелатонина содержатся в таких продуктах, как арахисовое масло, кукуруза, вишневый сок и овсяные хлопья. Употребление этих продуктов регулирует кровяное давление, восстанавливает температуру тела. А также балансирует уровень элементов, которые влияют на качество сна.

Особенно, отмечают специалисты, мелатонин в больших количествах находится в томатах, имбире, грецких орехах, бананах и брюссельской капусте. Побороть бессонницу помогут клубника, маслины, зеленый чай, свежая мята и гранаты.

Как сообщалось раннее, Ученые из Университета Восточной Англии и Гарварда в ходе эксперимента постоянно следили за давлением своих пациентов.