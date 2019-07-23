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Названы скрытые опасности твердого сыра

Названы скрытые опасности твердого сыра
15:46 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Медики рассказали о скрытых опасностях, которые таит в себе данный продукт.

Твердый сыр обладает многими полезными веществами, в том числе кальцием и белком, необходимых для костей и мышц. Вместе с тем, имеются и негативные моменты. 

В сыре много соли, по данной причине на протяжении дня рекомендуется съедать его в объёме не более 50 г. Врачи рекомендуют учитывать и наличие жира в продукте, его должно быть как можно меньше. Данный компонент, при переизбытке, значительно повышает уровень холестерина в крови. Необходимо помнить о норме употребления выпускаемых промышленностью молочных продуктов.

В день допускается 100-150 г творога, либо 0,5 л молока. Твердый сыр, заявляют медики, нельзя включать в рацион людям, имеющим непереносимость лактозы.

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Специалисты не рекомендуют съедать большие порции сыра беременным и кормящим женщинам. К тому же, в мягких сортах продукта могут присутствовать бактерии листерии, которые являются возбудителями листериоза.

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Здоровье, Сыр, Опасности, Твердый сыр, Советы медиков, Польза твердого сыра.
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