Стало известно, какой нужный объем воды подходит для похудение

Новости шоу бизнеса: Для достижения цели необходимо употреблять определенный объем жидкости.

Эксперты рассказали, что питьевая вода играет важную роль в борьбе с лишними килограммами.

Ученые провели ряд исследований. Первое показало, что пол-литра воды в день повышают уровень энергии человека на 24-30%.

Секрет эффективного похудения кроется в процессе сжигания калорий, количество которых выше потребляемых. Если диеты не помогают, стоит попробовать добавить в рацион воду, так как организм часто принимает жажду за голод.

В результате неправильно понятого мозгом сигнала человек начинает переедать.

Вторая работа выявила связь потребления жидкости с похудением. Увеличив суточный объем на литр можно в год дополнительно скинуть два килограмма.

Напомним, так, пятое место достается сладким газированным напиткам. Сладкие газированные напитки и фруктовые соки, а также лимонный сок с сахаром отправляют в мозг сигнал, что вы испытываете жажду.