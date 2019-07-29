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Стало известно, какой нужный объем воды подходит для похудение

Стало известно, какой нужный объем воды подходит для похудение
13:35 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото:pixabay.com

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Эксперты рассказали, что питьевая вода играет важную роль в борьбе с лишними килограммами. 

Ученые провели ряд исследований. Первое показало, что пол-литра воды в день повышают уровень энергии человека на 24-30%.

Секрет эффективного похудения кроется в процессе сжигания калорий, количество которых выше потребляемых. Если диеты не помогают, стоит попробовать добавить в рацион воду, так как организм часто принимает жажду за голод.

В результате неправильно понятого мозгом сигнала человек начинает переедать.

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Вторая работа выявила связь потребления жидкости с похудением. Увеличив суточный объем на литр можно в год дополнительно скинуть два килограмма.

Напомним, так, пятое место достается сладким газированным напиткам. Сладкие газированные напитки и фруктовые соки, а также лимонный сок с сахаром отправляют в мозг сигнал, что вы испытываете жажду. 

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Вода, Похудение, Здоровые, Советы медиков.
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