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Пятница, 09.08.2019
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Медики назвали главные признаки инсульта

Медики назвали главные признаки инсульта
14:42 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Вычислить проблему можно благодаря паре простых манипуляций.

Эксперты рассказали о четырех главных признаках того, что человек находится в предынсультном состоянии.

Если имеются подозрения, что у человека возможен инсульт, следует попросить его улыбнуться. Обычно широкая улыбка таким людям дается с трудом.

Кроме того, перед указанной проблемой индивид не может нормально и четко произнести несколько простых на первый взгляд слов. Также больной вряд ли сможет беспрепятственно поднять руки над головой.

Названо 10 напитков, которые помогают снизить давление

Можно попросить человека продемонстрировать язык. Если последней повернут в сторону или кажется кривым, лучше незамедлительно доставить пациента в медучреждение. Также опасным проявлением могут выступать головные боли, онемение конечностей, снижение зрения и т.д.

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Здоровье, Инсульт, Советы медиков.
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