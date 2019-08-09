Медики назвали главные признаки инсульта

Новости шоу бизнеса:Вычислить проблему можно благодаря паре простых манипуляций.

Эксперты рассказали о четырех главных признаках того, что человек находится в предынсультном состоянии.

Если имеются подозрения, что у человека возможен инсульт, следует попросить его улыбнуться. Обычно широкая улыбка таким людям дается с трудом.

Кроме того, перед указанной проблемой индивид не может нормально и четко произнести несколько простых на первый взгляд слов. Также больной вряд ли сможет беспрепятственно поднять руки над головой.

Можно попросить человека продемонстрировать язык. Если последней повернут в сторону или кажется кривым, лучше незамедлительно доставить пациента в медучреждение. Также опасным проявлением могут выступать головные боли, онемение конечностей, снижение зрения и т.д.