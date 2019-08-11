Здоровый сон: последствия нехватки сна

Специалисты заявили, что сон, как ранее уже много раз сообщалось, является основным источником восстановления сил, при этом сон в ночное время суток – еще и хорошо "подправляет" здоровье.
Ученые заявили, что очень важно, чтобы человек соблюдал режим сна, так как это оказывает сильное влияние на работу нервной системы, возможности интеллекта, а также сказывается на нормальной работе ЖКТ и даже на настроении человека.
Помимо этого, как отметили американские исследователи, любые изменения в "сонном" графике автоматически становятся стрессом для организма в целом.
Ученые также заявили, что здоровый и продолжительный сон нельзя заменить чашкой кофе или энергетиком.