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Что такое клетчатка и в каких продуктах она содержится

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Что такое клетчатка и в каких продуктах она содержится
19:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Клетчатка важная составляющая полноценного рациона.

Ученые объясняют, что именно клетчатка помогает человеку жить здоровой жизнью, находиться в хорошем духе и продлевает продолжительность жизни.

Исследования показывают, что клетчатка снижает риск многих неинфекционных заболеваний. Люди, которые употребляют нужное количество клетчатки, имеют более низкие риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Показатель смертности снижается на 15-30%. 

Клетчатка – что это?

Клетчатка – составляющая растительной пищи. Характерно, что клетчатка не переваривается в организме человека и трудно усваивается. Однако, полезна и необходима для здорового функционирования организма.

Полезные свойства клетчатки:

На переваривание клетчатки организм тратит много времени, и именно транзит клетчатки по организму обеспечивает очищение организма от пищевого мусора, шлаков и токсинов, а углеводы обеспечивают сытость.

Определить, сколько времени понадобится организму чтобы переварить клетчатку, можно по кожуре плода – чем она тоньше и мягче, тем быстрее расщепляются волокна.

Увеличив потребление клетчатки лишь на 14 граммов в день, можно уменьшить потребление калорий на 10 процентов, при этом гарантируя себе чувство сытости и удовольствия.

  • Восстанавливает правильную работу и активизирует работу кишечника.

  • Стимулирует похудение.

  • Снижает сахар в крови и контролирует уровень холестерина.

  • Очищает лимфатическую систему.

  • Выводит токсины, шлаки, ненужные жиры, желудочную и кишечную слизь, является естественным абсорбентом.

  • Укрепляет мышечные волокна.

  • Является профилактикой онкологических заболеваний, в частности, рака прямой кишки.

  • Уменьшает гнилостные процессы в организме.

Важно: 25 г – именно столько нерастворимой клетчатки необходимо человеку ежедневно для поддержания здоровья кишечника и для того, чтобы почувствовать пользу от употребления клетчатки.

Продукты с высоким содержанием клетчатки:

– чечевица (1/2 стакана) = 8 г клетчатки; 

– кукуруза сахарная = 7.3 г клетчатки; 

– фасоль (1/2 стакана) = 7 г клетчатки;

– пшеничные отруби (1/4 стакана) = 6 г клетчатки;

– горох (1/2 стакана) = 6 г клетчатки;

– груша = 5 г клетчатки;

– яблоко = 4 г клетчатки;

– черника (1 стакан) = 4 г клетчатки;

– клубника (1 стакан) = 4 г клетчатки;

– брюссельская капуста (1/2 стакана) = 3 г клетчатки;

– шпинат (1/2 стакана) = 3 г клетчатки. 

Продукты для наращивания мышечной массы

Также стоит помнить, что при термической обработке овощи теряют клетчатку, поэтому лучше употреблять их в пищу в сыром виде.

Совет: для того, чтобы клетчатка усваивалась лучше, ешьте ее в первой половине дня.

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Здоровое питание, Правильное питание, Клетчатка, Полезные продукты.
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