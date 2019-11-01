Продукты, которые после термообработки становятся полезнее

Новости шоу бизнеса:Конечно, свежие плоды принесут вашему организму только пользу. Но есть такие продукты, которые станут более питательными, если их отварить, потушить или запечь.

Эксперты составили список из 7 овощей, которые гораздо полезнее после термической обработки.

Белокочанная капуста

Белокочанная капуста — это одновременно полезный и доступный по цене продукт. Налегайте на нее в сезон, чтобы зарядить организм питательными витаминами и минералами. В капусте содержатся витамины группы В, С, РР, магний, железо, йод.

Под действием высоких температур многие вещества, содержащиеся в белокочанной капусте, активируются и становятся еще полезнее. Так, после варки концентрация витамина С в капусте увеличивается в 3 раза. Полезно также тушить капусту: в ней образуется молочная кислота, которая помогает белкам усвоиться быстрее. Будьте внимательны: молочная кислота действует только в течение полутора часов после приготовления.

Шпинат

Шпинат — это кладезь полезных и питательных веществ. Регулярное употребление этой зелени улучшает работу пищеварительной системы, укрепляет иммунитет и успокаивает нервную систему. Шпинат также помогает следить за фигурой и держать вес под контролем.

Вкусный шпинат также относится к категории продуктов, которые только выигрывают от термической обработки. Варите его и готовьте на пару — концентрация кальция, белков, цинка, тиамина, железа, бета-каротина и лютеина в нем только повышается.

Морковь

Хрустящую морковку смело можно варить и запекать, совершенно не переживая, что полезные свойства потеряются и исчезнут. Ничего подобного! В моркови после термической обработки повышается количество бета-каротина, который, попадая в организм человека, превращается в витамин А. Количество антиоксидантов в таком продукте увеличивается на 34%.

Важно знать, что отварная или запеченная морковь содержит в своем составе меньше клетчатки и пектина. Это значит, что такой овощ можно смело и без опасений есть людям с заболеваниями пищеварительной системы.

Томаты

Удивительно, но факт: томаты после термической обработки гораздо полезнее, чем в свежем виде. Конечно, это не значит, что нужно отказываться от любимого летнего салата из свежих овощей, но разнообразить свой рацион за счет запеченных или тушеных томатов можно и даже нужно.

В процессе тушения, например, концентрация полезного антиоксиданта ликопина в томатах увеличивается в геометрической прогрессии. Через 2 минуты после начала приготовления, она повышается на треть, а через 15 минут — уже в 1,5 раза. Ликопин помогает организму бороться с онкологическими заболеваниями и укрепляет иммунитет, так что мотивация тушить томаты вполне понятна и обоснована.

Баклажаны

Баклажан — это овощ, который после термической обработки становится не только полезнее, но и вкуснее. Из него можно приготовить самые разнообразные блюда. Не бойтесь экспериментировать и сочетать баклажаны с другими овощами, сыром, специями и травами.

Термическая обработка делает антиоксиданты, которые содержатся в баклажанах, активнее и энергичнее. В результате они легче усваиваются организмом и приносят человеку больше пользы.

Лук

Природный антибиотик лук одинаково полезно употреблять как в свежем виде, так и в запеченном, тушеном или жареном варианте. Лук — это эффективное противовоспалительное и антибактерицидное средство. Чем чаще вы добавляете его в любимые блюда, тем меньше болеете и нервничаете.

Под действием высоких температур в луке увеличивается содержание флавоноида кверцетина. При этом важно правильно приготовить лук. Чтобы увеличить кверцетин, достаточно потушить лук на медленном огне в течение 5 минут. Если увеличить это время, то полезные свойства пойдут на убыль.

Спаржа

Высокие температуры помогают биологически активным веществам, содержащимся в спарже, усваиваться в организме гораздо быстрее. Кроме того, после приготовления в спарже повышается концентрация полезных полифенолов.

Из спаржи можно приготовить крутые обеды, ужины и даже завтраки. Достаточно запечь спаржу в духовке или припустить в кипящей воде. Она идеально сочетается с другими овощами и изысканными ингредиентами.