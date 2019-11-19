Какие витамины нужны зимой для укрепления иммунитета

1

Хорошая иммунная система - лучшая защита от болезней, и не только от гриппа и простуды, но и от рака. Иммунная система состоит из различных клеток, которые борются с болезнетворными микроорганизмами и опухолевыми клетками. Согласно данным Немецкого общества питания. особенно важны для укрепления иммунитета цинк, медь, железо и витамины, такие как А, С, D и Е. Эти витамины и минералы лучше всего вырабатываются из растительных продуктов, таких как фрукты и овощи.

Зимой нет возможно употреблять свежесобранные дары природы, а их хранение ведет к потере витаминов при хранении, поскольку многие микроэлементы чувствительны к теплу, свету и кислороду. Особенно высокой чувствительностью обладает витамин С.

Почему зимой нужно обязательно есть капусту

Витамин С в овощах и фруктах, которые переживают зимой хранение, а также термоообработку теряется в очень больших количествах. Но в их ряду есть счастливое исключение – это капуста. Капуста содержит аскорбиген, предшественник аскорбиновой кислоты, который расщепляется в процессе приготовления и выделяет витамин С. Зимой нужно обязательно есть капусту – это лучший источник ценного витамина в холодное время года. Витамин С играет ключевую роль во многих важных функциях иммунной системы: он поддерживает лимфоциты и увеличивает сывороточную концентрацию иммуноглобулинов, специальных белковых веществ, важных для нашей защиты от инфекций.