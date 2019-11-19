Какие витамины нужны зимой для укрепления иммунитета

Хорошая иммунная система - лучшая защита от болезней, и не только от гриппа и простуды, но и от рака. Иммунная система состоит из различных клеток, которые борются с болезнетворными микроорганизмами и опухолевыми клетками. Согласно данным Немецкого общества питания. особенно важны для укрепления иммунитета цинк, медь, железо и витамины, такие как А, С, D и Е. Эти витамины и минералы лучше всего вырабатываются из растительных продуктов, таких как фрукты и овощи.
Зимой нет возможно употреблять свежесобранные дары природы, а их хранение ведет к потере витаминов при хранении, поскольку многие микроэлементы чувствительны к теплу, свету и кислороду. Особенно высокой чувствительностью обладает витамин С.
Почему зимой нужно обязательно есть капусту
Витамин С в овощах и фруктах, которые переживают зимой хранение, а также термоообработку теряется в очень больших количествах. Но в их ряду есть счастливое исключение – это капуста. Капуста содержит аскорбиген, предшественник аскорбиновой кислоты, который расщепляется в процессе приготовления и выделяет витамин С. Зимой нужно обязательно есть капусту – это лучший источник ценного витамина в холодное время года. Витамин С играет ключевую роль во многих важных функциях иммунной системы: он поддерживает лимфоциты и увеличивает сывороточную концентрацию иммуноглобулинов, специальных белковых веществ, важных для нашей защиты от инфекций.
Готовить овощи на пару
Приготовление на пару снижает потерю термочувствительных витаминов С, В1, В2 и В6. При приготовлении салатов из фруктов и овощей добавляйте в них несколько капель лимона или уксуса - это уменьшает кислородное истощение витаминов.
Лучшие микроэлементы для укрепления иммунной системы
Витамин А
Важен для здоровых слизистых оболочек, повреждение которых способствует проникновению инфекций в организм. Особенно богаты им морковь, тыква, брокколи, паприка, куркума, боярышник, печени трески, молоко, яйца, сливочное масло.
Витамин С
Положительно влияет на выработку иммуностимулирующих антител. В сочетании с витамином А витамин С укрепляет слизистые оболочки, которые являются первым барьером для патогенов. В дополнение к цитрусовым, которые часто переоцениваются как поставщики этого витамина, ешьте перец, брокколи, капусту, свежий картофель, шиповник, яблоки, петрушку.
Витамин Е
Является мощным природным антиоксидантом, который поддерживает защитные силы организма в сезон холодов. Витамин Е содержится в продуктах растительного и животного происхождения: зелень, злаковые, цельные зерновые, отруби, брокколи, молоко, яйца, печень, семена подсолнечника и орехи, растительные масла.
Цинк
Участвует в многочисленных процессах в организме: не только укрепляет его защитные силы, но и способствует развитию клеток и генетического материала, ускоряет заживление ран. Но при высоких уровнях жира в питании усвоение цинка в кишечнике ухудшается. Источники цинка - говядина, зародыши пшеницы и пшеничные отруби, семена подсолнечника, миндаль, молоко, тофу. Для укрепления иммунитета зимой цинкосодержашие продукты следует употреблять ежедневно.
Витамин D
Претерпевая несколько преобразований в организме, данный витамин становится активным стероидным гормоном и оказывает влияние на формирование структуры кости, иммуномодуляцию, развитие нервной системы, регуляцию сосудистого тонуса и артериального давления. Достаточная обеспеченность витамином D уменьшает риск развития аутоиммунных и онкологических заболеваний. К источникам важного витамина относится рыбий жир, мясо сельди, лосось, сардины, тунец, яичные желтки, молочные продукты, печень.
Помимо этого для лучшего усвоения витаминов необходимо употреблять в пищу жир, желательно здоровый и полезный. Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие источники жира специалисты рекомендуют использовать для укрепления здоровья.