Правильное питание при артрите: полезные и опасные продукты

Новости шоу бизнеса:Чаще всего болезнь поражает суставы коленей, кистей рук, лодыжек, голеностопы.

Омега-3 жирные кислоты благотворно влияют на состояние суставов. Морская рыба и морепродукты помогают бороться с ревматоидным артритом.

Об этом говорится в новом исследовании в области ревматоидного артрита (РА), проведенное американскими специалистами.

Люди, которые включали в свое меню рыбные блюда не менее 2-х раз в неделю, заметили уменьшение боли в суставах и снижение их отечности.

Специалисты исследовали меню добровольцев, больных ревматоидным артритом и пришли к выводу, что именно морская рыба и морепродукты, употребляемые отдельно, а не как ингредиент в салате или другом блюде, помогают при РА. Ревматоидный артрит – это заболевание, при котором наблюдается хронический воспалительный процесс в соединительной ткани суставов.

Содержащиеся в морской рыбе (тунце, лососе, сардине, сельди и др.) и моллюсках омега-3 жирные кислоты благотворно влияют на состояние суставов, уменьшая их отечность и снижая болезненность. Те пациенты с артритом, кто постоянно включал рыбу и морепродукты в меню, заметили что болезнь становится менее активной. Чем те участники исследования, которые редко ели рыбу или не ели ее вообще.

Таким образом, рыбные блюда, употребляемые не реже пары раз в неделю, помогают снизить проявление артрита и улучшить повседневную жизнь больных РА. В ходе исследования специалисты учитывали ряд факторов, которые влияют на результаты показателей здоровья людей с РА, это возраст, пол, масса тела, употребляемые лекарства, семейное положение, психологическое состояние и др.

Результаты состояния здоровья оценивались по специальной шкале: оказалось, что при регулярном употреблении морской рыбы показатели улучшились на одну треть величины, что свидетельствует о ремиссии заболевания – то есть ослаблении симптомов болезни. Исследователи отмечают, что данные показатели клинически очень важны.

Медики рекомендуют употреблять рыбу вареной, запеченной или тушеной на пару, а не жареной: так в продукте сохраняется более высокий уровень омега-3 жирных кислот.