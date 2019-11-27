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Список низкокалорийных продуктов для похудения

Список низкокалорийных продуктов для похудения
10:28 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Переход на употребление продуктов питания, содержащих минимум калорий, чаще всего является первым действием того, кто решается похудеть.

Эксперты по похудению рассказали, что следует включить в ежедневный рацион питания людям, которые следят за своим весом и пытаются избавиться от лишних килограммов. В частности, диетологи порекомендовали есть овсяную кашу. Овсянка, по словам специалистов, это один из лучших природных источников клетчатки, необходимой для активного метаболизма. Привычка есть овсяную кашу не только помогает похудеть, но и оздоровляет – этот продукт ведет к снижению уровня холестерина.

Также сытными и полезными являются нежирные сорта мяса и рыбы – поставщики необходимого для организма белка. В то же время диетологи советуют употреблять их умеренно, особенно мясо, поскольку продукты с животным белком долго усваиваются пищеварительным трактом.

Помимо этого, в список самых полезных сытных продуктов вошли куриные яйца и черный горький шоколад – их употребление укрепляет иммунитет и поддерживает здоровье психики. Другие "чемпионы" по обеспечению сытости – творог и орехи.

Этот продукт может стать лекарством от инсульта

Также, как ни странно, эксперты рекомендуют худеющим картофель.

"Ешьте картофель по отдельности от других продуктов – сваренным или запеченным в кожуре без добавления жиров. Картофель дает долгое ощущение сытости за счет большого количества питательных веществ, в том числе ценных витаминов", – констатировали медики.

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Питание, Здоровье, Пища, Похудение, Продукты питания, Еда, Лишний вес, Продукты для похудения, Советы медиков, Борьба с лишними килограмами.
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