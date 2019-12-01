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Витамины для улучшения мозговой деятельности

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Витамины для улучшения мозговой деятельности
14:27 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Регулярное употребление витаминов Е, С и А полезно для здоровья мозга, — утверждают медики.

  • 1

    Поддержание хорошего самочуствия и всех органов невозможно без нормальной работы «самого умного» органа — мозга. 

    Действие витаминов

    Витамин Е защищает клетки мозга и содержится в растительном масле и сливочном, молоке, яйцах, зелени мясе.

  • 2

    Витамин С незаменим для активизации мыслительных процессов, и кроме цитрусовых, им богата любая зелень, черная смородина, облепиха и шиповник.

  • 3

    Витамин А образуется из бета-каротина. Темно-зеленые и оранжевые овощи — кладезь бета-каротина. Также витамин А есть в печени трески, болгарском перце, молочных продуктах, рыбе.

    Максимально стимулируют активность мозга такие макроэлементы как глюкоза, железо, фосфор. А калий улучшит память.

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Здоровье, Пища, Витамины, Продукты питания, Продукты, Фрукты, Еда, Овощи, Советы медиков.
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