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Сохраняем фигуру и худеем: как отличить сложные углеводы от простых

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Сохраняем фигуру и худеем: как отличить сложные углеводы от простых
18:21 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Врачи-диетологи рекомендуют ограничить или полностью исключить употребление продуктов, которые содержат простые углеводы.

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    Углеводы делятся на две группы. Если от одних вы будете стремительно поправляться, то другие помогут вам сохранить стройную фигуру и, даже похудеть. О том, как отличить плохие углеводы от хороших.

    Основные виновники полноты

    Углеводы называют основными виновниками лишнего веса. Именно они, по мнению многих специалистов, основная причина неудач в похудении. Но углеводы углеводам рознь! Без этих питательных веществ организм быстро устает, а нервная система дает сбои и человек даже может впасть в депрессию.

    Не все углеводы вредят фигуре. Медицина уже давно разделила углеводистую пищу на две группы: простые и сложные углеводы. Простые (плохие) усваиваются организмом быстро, а сложные (хорошие) – медленно.

    Именно простые углеводы и являются основными виновниками лишнего веса. Они быстро усваиваются организмом, а при чрезмерном их поступлении в кровь, превращаются в жиры.. Напротив, сложные углеводы перевариваются медленно и не успевают превращаться в жир.

    Гликемический индекс

    Все углеводы, которые поглощаются с пищей, расщепляются в организме на глюкозу, которая поступает в кровь. Гликемический индекс – это показатель, который указывает насколько повысится уровень глюкозы в крови при употреблении того или иного продукта.

    Простые углеводы обладают высоким гликемическим индексом, благодаря чему после их употребления вы будете ощущать мгновенный прилив сил. Такой эффект, например, достигается после употребления сладостей. Однако с такой же скоростью организм будет терять полученную энергию, что приведет к ощущению усталости и очередному приступу голода.

    Напротив, медленные углеводы, которые имеют низкий гликемический индекс, расщепляются медленно, питая организм энергией на протяжении длительного отрезка времени. Употребляя продукты с низким гликемическим индексом, вы будете дольше оставаться сытыми и, в то же время, сможете продуктивно работать без приступов усталости и апатии.

    Продукты с высоким гликемическим индексом:

    — Злаки: белый хлеб и хлебобулочные изделия, кукурузные хлопья.

    — Макаронные изделия и рис: белый рис, макароны из мягких сортов пшеницы.

    — Напитки: сладкие газировки, пакетированные соки.

    — Фрукты: сухофрукты, бананы, ананас, виноград.

    — Овощи: картофель, кукуруза, батат.

    — Прочие продукты: мармелад, попкорн.

    Продукты с низким гликемическим индексом

    — Злаки: цельнозерновые продукты (хлебцы, цельнозерновые каши, цельнозерновой хлеб), армянский или персидский лаваш из пшеницы грубого помола.

    — Макаронные изделия: цельнозерновые макароны, макароны из твердых сортов пшеницы.

    — Напитки: обезжиренное молоко, свежевыжатые соки, цельное молоко.

    — Фрукты: апельсины, вишня, яблоки.

    — Овощи: морковь, капуста, зелень, огурцы, помидоры, зеленые листовые овощи.

    — Прочие продукты: семечки, орехи.

    Врачи-диетологи рекомендуют ограничить (а лучше исключить) употребление продуктов с высоким гликемическим индексом, больше налегая на "медленные" углеводы.

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