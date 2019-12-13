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К чему приведет полный отказ от жиров в питании

К чему приведет полный отказ от жиров в питании
10:49 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Пы­та­ясь по­ху­деть, мно­гие жен­щи­ны ста­ра­ют­ся пол­ностью ис­клю­чить из сво­е­го ра­ци­о­на жир­ную пи­щу. Од­на­ко де­лать это­го не сто­ит. По­че­му?

Специалист также настойчиво рекомендует не исключать полностью из рациона жирные продукты.

Жир участвует в усвоении нескольких групп витаминов, он необходим организму для слаженной работы, а голод по вечерам лишь замедлит обмен веществ, но никак не поспособствует похудению.

Современные диетологи в большинстве своем сходятся во мнении, что наиболее полезным и для фигуры, и для здоровья, является дробное питание. Оно обеспечивает организму постоянное чувство сытости и в разы ускоряет метаболизм.

Ешьте не 3 раза, а как минимум 5, т. е. позвольте себе легкие перекусы между завтраком и обедом, перед ужином, и даже незадолго до сна. Перекусывайте овощами и фруктами днем, легкими молочными продуктами – вечером, советует эксперт. При этом Л. Бабич категорически против отказа от ужина и настаивает, что после 6 есть нужно.

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В идеале это должен быть легкий "перекус" за полтора-два часа до сна. Выбирайте кисломолочные продукты с небольшой жирностью – несладкие йогурты, кефир, ряженку. Это заставит организм потрудиться, переваривая пищу и простимулирует здоровый аппетит с утра, кроме того, так вы избавитесь от желания съесть печенье с чаем или отбивную.

Специалист также настойчиво рекомендует не исключать полностью из рациона жирные продукты, даже если вы пытаетесь сбросить вес. Жир участвует в усвоении нескольких групп витаминов, он необходим организму для слаженной работы. А при его недостатке замедляется и метаболизм. Оливкового или подсолнечного масла будет вполне достаточно, также стоит добавить в рацион красные сорта мяса, но есть их не чаще раза-двух в неделю и в небольших количествах.

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Питание, Здоровье, Пища, Жиры, Жирная пища, Советы медиков, Жирное питание.
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