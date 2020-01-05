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Фрукты - не зло: врачи проверили достоверность фактов и опровергли глупые мифы

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Фрукты - не зло: врачи проверили достоверность фактов и опровергли глупые мифы
15:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Идея того, что фрукты вредны для нас в основном идет от неверной трактовки двух фактов: "фрукты содержат сахар" и "сахар – это вредно".

На самом деле, фрукты не являются злом. Определенные исследования связывают избыток потребления фруктозы с риском повышения артериального давления, нарушением функции печени и реакциями инсулина. Впрочем, диетолог Мария Кардакова пояснила факты и мифы о фруктах.

Факты о фруктах

Фруктоза – лучше глюкозы?

Рафинированний сахар – это 50% глюкозы и 50% фруктозы [4ккал/ч]. Сиропы и соки – содержат и то, и другое. И фрукты также.

Поэтому и нет смысла покупать продукты на фруктозе просто так. Также некорректно сравнивать содержание сахара во фруктах с его содержанием в прилагаемом виде в газированных напитках или шоколаде.

Cтакан воды c тремя столовыми ложками сахара (эквивалент банки с газированной водой) приведет к скачку уровня глюкозы, а в дальнейшем к его падению. Впрочем, этого не происходит при употреблении фруктов.

Именно благодаря волокнам клетчатки усвоение сахаров из фруктов происходит медленнее и в меньшем проценте, чем когда мы имеем дело с добавленным сахаром или соком.

Рекомендуемая норма – не более 30 г сахара в день (для взрослых).

Во фруктах кроме клетчатки, много микроэлементов.

Фрукты и ягоды содержат антиоксиданты, которые помогают бороться со свободными радикалами и снижают окислительный стресс в организме.

Мифы о фруктах

Нельзя смешивать фрукты с овощами – доказательная медицина не содержит подобных фактов и исследований, подтверждающих такую связь.

Нельзя употреблять вместе с молоком – опять же, ни один официальный медицинский источник этого не подтвердил. А что, если вы лично заметили подобную непереносимость своего организма – можно отказаться от такого сочетания, а если нет – ешьте на здоровье!

Фрукты гниют в кишечнике – нет, они не гниют, а ферментируются. Сахара и волокна клетчатки являются пищей для наших бактерий, которые в свою очередь синтезируют много полезных компонентов. Больше разнообразных фруктов и овощей – более различных полезных бактерий.

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Вздутие от фруктов свидетельствует об их непереносимости организмом – миф! Газообразование при употреблении фруктов наоборот говорит о том, что пищеварительная система работает хорошо. Главное – чтобы не было диареи и боли. Уменьшите порцию фруктов, если возникают неприятные ощущения после их потребления.

От фруктов хочется больше есть – не правда. Люди, которые заменяют сладкие закуски фруктами, едят меньше сахара и потребляют меньше калорий.

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Здоровье, Продукты, Фрукты, Факты, Мифы, Полезные фрукты, Советы медиков.
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