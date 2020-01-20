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Не только полезные, но и вкусные: целебные свойства фиников

Не только полезные, но и вкусные: целебные свойства фиников
18:45 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эксперты собрали самые интересные факты об этих плодах, которые часто называют "кладовой природы". Уверены, некоторые из них вас удивят.

О финиках активно заговорили несколько лет назад, когда мир захватила волна здорового питания. Именно эти плоды стали полезной альтернативой покупным сладостям, ведь их вкус действительно сравним со вкусом конфет, зато пользы для здоровья значительно больше.

  • Финики - невероятно питательный продукт. Они содержат нутриенты, витамины и минералы, которые позволяют на протяжении долгого времени питаться только ими и быть в отличной форме.

  • За счет высокого содержания глюкозы финики стимулируют мозговую деятельность, помогая сконцентрироваться и выполнять поставленные задачи значительно быстрее.

  • Сушеные финики являются чемпионами среди сухофруктов по содержанию полифенолов, которые обеспечивают организму антиоксидантную защиту. А за счет витаминов С и Е, также входящих в их состав, антиоксидантное действие усиливается.

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  • Несмотря на очевидную пользу для организма, финики противопоказаны людям, страдающим сахарным диабетом, так как они обладают высоким гликемическим индексом.

  • Финики могут стать отличной альтернативой различным сладостям, но имейте в виду, что один плод содержит в среднем 23 килокалории, поэтому не стоит ими злоупотреблять, особенно если вы стараетесь ограничить суточную норму калорий.

  • Финики - одни из самых полезных сухофруктов, укрепляющих сердце. Они также показаны людям, страдающим гипертонией. Регулярное потребление фиников поможет контролировать давление и чувствовать себя лучше.

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  • В борьбе с простудой и инфекцией финики станут просто незаменимыми помощниками. Ведь они обладают свойством выводить мокроту и успокаивать даже очень сильный кашель.

  • Всего несколько фиников восполнят 27% суточной нормы калия, 15% магния и 12% витамина В6. Обязательно включайте их в рацион, если вы подвержены постоянному стрессу или чувствуете хроническую усталость.

  • Перенеся тяжелое заболевание или оперативное вмешательство, помогите организму быстрее восстановиться, регулярно употребляя финики, которые считаются отличным тонизирующим и общеукрепляющим средством.

  • Людям, страдающим заболеваниями почек, следует обратить особое внимание на финики, ведь они способствуют выводу из организма лишней жидкости, которая вызывает отеки.

  • Всего один финик и стакан молока способны обеспечить минимальную потребность человека во всех основных аминокислотах, так что если вы решили употреблять меньше мяса, вот вам великолепная альтернатива.

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  • Существует и интересная гипотеза, согласно которой финики не рекомендуется употреблять людям, которые живут в регионах, где не растут финиковые пальмы. Однако никаких научных подтверждений этому факту нет.

  • Считается, что именно финиковые пальмы люди стали впервые окультуривать, выращивая их самостоятельно с целью получения питательных и вкусных плодов. Можно сказать, что именно это растение стояло у истоков цивилизации.

Интерес к такому полезному продукту, как финики, никогда не угаснет.

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Здоровье, Финики, Полезные свойства.
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