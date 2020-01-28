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Продукт, который вызывает появление морщин

Продукт, который вызывает появление морщин
13:48 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если вы будете превышать норму употребления простых сахаров на 20% каждый день, то раннее старение неотвратимо.

Диетологи института функциональной медицины (США) определили, что главный враг молодости и тонуса кожи – сахар в любом виде. Именно сладости инициируют старение.

По словам ученых, глюкоза разрушает структуру белков в нашем организме, к которым относится и коллаген. В результате кожа теряет упругость, эластичность и таким образом возникают морщины.

В то же время, для продления молодости американские диетологи рекомендуют каждый день употреблять брокколи, авокадо, красный виноград, нерафинированное растительное масло, жирную морскую рыбу, льняное семя, бобы, кунжут, хлеб с отрубями, зелень и свеклу.

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Просто добавьте их в свой рацион хотя бы три раза в неделю. Вы обеспечите этим замечательную профилактику появлению мимических морщин.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Пища, Сладости, Сахар, Продукты питания, Еда, Морщины, Советы медиков.
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