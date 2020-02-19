Неправильный сон вызывает заболевание легких

Новости шоу бизнеса:Оптимальная продолжительность сна должна равняться семи часам.

Группа иностранных учёных сообщила о связи между слишком коротким и длинным сном и фиброзом лёгких. Статья опубликована на Medicalxpress.

Отклонение от нормы может нанести серьёзный урон здоровью, в частности, лёгким.

Нарушение биоритмов и сбой в биологических часах организма увеличивает риск фиброза лёгких, подчёркивают учёные. Отмечается, что от этого заболевания ежегодно умирает пять тысяч британцев.

Специалисты провели ряд исследований на грызунах и выяснили, что продолжительность сна напрямую влияет на здоровье лёгких. Так, у людей, которые регулярно спят около четырёх часов или меньше, риск получить воспаление и фиброз в два раза выше.

Удивительно, но слишком долгий сон ещё больше увеличивает риск фиброза легких. Как подсчитали медики, спящие более 11 часов в день люди в три раза больше подвержены заболеванию, чем те, кто выбирает семичасовой сон.

Фиброз лёгких — это процесс образования в легких фиброзной (рубцовой) ткани, что приводит к нарушениям дыхательной функции.

При фиброзе снижается эластичность и растяжимость лёгочной ткани, затрудняется прохождение кислорода и углекислого газа через стенку альвеол (лёгочных пузырьков, в которых происходит контакт вдыхаемого воздуха с кровью).