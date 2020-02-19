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Неправильный сон вызывает заболевание легких

Неправильный сон вызывает заболевание легких
08:59 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Оптимальная продолжительность сна должна равняться семи часам.

Группа иностранных учёных сообщила о связи между слишком коротким и длинным сном и фиброзом лёгких. Статья опубликована на Medicalxpress.

Отклонение от нормы может нанести серьёзный урон здоровью, в частности, лёгким.

Нарушение биоритмов и сбой в биологических часах организма увеличивает риск фиброза лёгких, подчёркивают учёные. Отмечается, что от этого заболевания ежегодно умирает пять тысяч британцев.

Специалисты провели ряд исследований на грызунах и выяснили, что продолжительность сна напрямую влияет на здоровье лёгких. Так, у людей, которые регулярно спят около четырёх часов или меньше, риск получить воспаление и фиброз в два раза выше.

Медики объяснили, как качество сна влияет на то, какую пищу мы потребляем

Удивительно, но слишком долгий сон ещё больше увеличивает риск фиброза легких. Как подсчитали медики, спящие более 11 часов в день люди в три раза больше подвержены заболеванию, чем те, кто выбирает семичасовой сон.

Фиброз лёгких — это процесс образования в легких фиброзной (рубцовой) ткани, что приводит к нарушениям дыхательной функции.

При фиброзе снижается эластичность и растяжимость лёгочной ткани, затрудняется прохождение кислорода и углекислого газа через стенку альвеол (лёгочных пузырьков, в которых происходит контакт вдыхаемого воздуха с кровью).

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Здоровье, Сон, Здоровый сон, Советы медиков.
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