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Продукты, которые нельзя употреблять с чаем

Продукты, которые нельзя употреблять с чаем
15:47 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Даже самый полезный продукт, если его смешать с чаем, может потерять все свои полезные свойства и даже навредить.

Чай - это уникальный напиток, который приводит организм в тонус, однако следует помнить о том, что для его заварки нужна высокая температура воды.

В такой среде многие продукты меняют свои свойства и могут становиться опасными для человека. Например, ученые давно установили, что добавление сахара в горячий чай увеличивает риск развития раковых клеток.

Очень часто в чай добавляют лимон. Но, если чай горячий, то делать это не имеет смысла, поскольку высокая температура убивает все полезные вещества лимона и он становиться бесполезным. Добавлять его можно только в охлажденный напиток.

Ценность чая в том, что он содержит природные антиоксиданты. Мало кто знает, что их количество снижается практически до нуля, если в напиток добавить молоко.

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Еще один продукт, который часто неправильно добавляют в чай - это мед. Его можно добавлять в напиток только в том случае, если его температура меньше 40 градусов по Цельсию. Если же добавить мед в чай, температура которого составляет более 60 градусов, то он превращается в концероген.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Пища, Продукты питания, Еда, Чай с лимоном, Советы медиков.
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