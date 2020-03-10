Продукт для профилактики инфаркта и инсульта

Новости шоу бизнеса:Стоит помнить, что люди, перенесшие инсульт или инфаркт, нуждаются в длительном лечении.

Всемирная организация здравоохранения дает неутешительные прогнозы по поводу заболеваемости сердечно-сосудистых заболеваний.

Так, по их мнению, уже к 2030 году от этих болезней может умереть 23,6 миллиона человек.

Однако, возникновение данных заболеваний можно предотвратить, если включать в свой ежедневный рацион орехи. По словам медиков, риск возникновения инфарктов и инсульта в этом случае снижается на треть.

В Сша медики провели исследование, в котором приняли участие 15 человек. Их разделили на две группы и кормили жирной пищей. Но одной группе дополнительно внесли в рацион орехи.

По окончанию эксперимента врачи провели анализ на наличие жиров в организме, а также с помощью спецоборудования опеределили, как кровь проходит через артерии. Оказалось, что у той группы, которая употребляла орехи, сосуды оказались чище, что снизило риск возникновения инфаркта и инсульта.

Грецкий орех имеет в своем составе различные аминокислоты, которые являются защитниками клеток от свободных радикалов. Кроме того, они препятствуют размножению раковых клеток.

Пациенты, которые регулярно едят по 30 граммов орехов в день, снижают риск возникновения инфаркта на 34%, а инсульта на 17%. 30 граммов орехов — это приблизительно 7 грецких орехов.

Также орехи богаты магнием и омега-3, которые имеют благотворной влияние на работу мозга.

Однако у орехов, как у ряда других продуктов, существуют противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами во избежание аллергических реакций.