Кому ни при каких обстоятельствах нельзя пить алкоголь

Новости шоу бизнеса:Некоторые люди не переносят алкоголь. Совсем. Это явление достаточно редкое, но опасное.

В спиртных напитках полезного мало, однако некоторые люди могут себе позволить "немножко выпить" без особого вреда для здоровья, а кому-то запрещены даже малые дозы.

Гастроэнтеролог Алексей Паромонов рассказал, кому алкоголь категорически противопоказан в любых количествах. Прежде всего, это люди с хроническими заболеваниями печени, например, с хроническим гепатитом.

"Для таких пациентов может быть смертельной даже очень маленькая доза алкоголя. Одна рюмка может убить", — заявил врач.

По его словам, реакцию поджелудочной железы при хроническом панкреатите на алкоголь тоже трудно предсказать – в этом случае может развиться тяжелое осложнение. Поэтому пациентам с панкреатитом тоже стоит воздержаться от спиртного, если они не хотят испортить себе и родным грядущие праздники.